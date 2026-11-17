पुणे - शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता पुणेकरांना पाणीपुरवठ्यासाठी जलसंपदा विभागावर अवलंबून राहण्याऐवजी महापालिकेने स्वतःचे धरण बांधावे, अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी केली आहे. स्वतःच्या मालकीचे धरण बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा, असा ठराव त्यांनी महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयाकडे सादर केला आहे..जलसंपदा विभागाकडून पुण्याच्या पाणी कोट्यात वाढ करण्याबाबत सातत्याने हात आखडता घेतला जात आहे. त्यामुळे शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करताना महापालिकेला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. भविष्यातील लोकसंख्या वाढ आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता स्वतःचे धरण असणे आवश्यक आहे. त्यातून पुणे शहराला पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भूमिका निकम यांनी मांडली आहे..दरम्यान, पुण्यात रोजगार, व्यवसाय, बांधकाम आणि शिक्षणासाठी आलेल्या १५ ते २० लाख स्थलांतरित नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची गणना करून त्यानुसार शहराचा पाणी कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच शहरातील सध्याच्या १३ टक्के पाणीकपातीत आणखी वाढ स्वीकारण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून नऊ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील माहिती मागवावी, असा स्वतंत्र ठरावही त्यांनी सादर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.