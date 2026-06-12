Mulshi Dam Water : मुळशीच्या पाण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवा; स्थायी समितीचे प्रशासनाला आदेश

पुणे - पुणे शहराला मुळशी धरणातून पाणी हवे असल्यास राज्य शासनाकडे अद्याप त्याचा आराखडा जाहीर का केला नाही. ही उदासीनता योग्य नाही. मुळशी धरणातून पुण्याला पाच टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्याचा आराखडा त्वरित पाठवा असे आदेश स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. ‘सकाळ’च्या बातमीची दखल घेऊन हे आदेश देण्यात आले आहेत..पुणे शहराला खडकवासला धरण प्रकल्प आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी उपलब्ध केले जाते. पण हे पाणी अपुरे पडत असल्याने मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी केली जात आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यासाठी मुळशी धरणातून सात टिएमसी पाणी देण्याचे नियोजन राज्य शासनाचे आहे..जलसंपदा विभागाने त्यासाठी तयारी दर्शविली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासाठी अभ्यास गटाचीही स्थापना केली आहे. पण पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड व पीएमआरडीए या संस्थांकडून अभ्यास गटाला प्रतिसाद दिला नाही. पुणे शहराला किती पाणी हवे, ते कोणत्या भागात वापरणार, पुढच्या किती वर्षासाठी हे पाणी पुरेसे आहे आदी बाबींचा समावेश असलेला आराखडा तयार केलेला नाही..पुणे शहरात येत्या सोमवारपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. असे असताना अतिरिक्त पाच टिएमसी पाणी मिळावे यासाठी महापालिकेकडून हालचाल केली जात नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यात प्रशासनाने त्वरित आराखडा तयार करावा असे आदेश दिले आहेत.‘पुणे शहराला मुळशी धरणाचे पाणी आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाने त्वरित आराखडा तयार करून राज्य शासनाला पाठवावा. आयुक्त स्वतः यात पाठपुरावा करणार आहेत.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सत्ताधारी विरोधकांच्या भांडणात कर्मचाऱ्याचा बळीमहापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात विरोधी पक्षाच्या काही नगरसेवकांना शून्य निधी देण्यात आला होता. त्यावरून राजकारण पेटलेले होते. अखेर या नगरसेवकांना निधी देण्याचे मान्य केले. पण हे प्रकरण एवढ्यावरच न थांबले नाही. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना निधी दिला होता. पण त्यांची यादी नगरसचिव विभागातील एका कर्मचाऱ्याने गहाळ केल्याने त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश झाला नाही असा ठपका ठेवण्यात आला. याकारणावरून कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय आज स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.