Pune Fraud News : शेअर बाजारात चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने ज्येष्ठाची दीड कोटींची फसवणूक

शेअर बाजारात चांगला परताव्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी वडगाव शेरीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाची एक कोटी ५७ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शेअर बाजारात चांगला परताव्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी वडगाव शेरीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाची एक कोटी ५७ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

