Pune Fraud News : शेअर बाजारात चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने ज्येष्ठाची दीड कोटींची फसवणूक

पुणे - शेअर बाजारात चांगला परताव्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी वडगाव शेरीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाची एक कोटी ५७ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. .याबाबत वडगावशेरीतील सोपाननगरमधील एका ६५ वर्षीय व्यक्तीने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ मार्च रोजी अज्ञात व्यक्तींनी फिर्यादी यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधला..शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास अधिक लाभ मिळेल, असे आमिष दाखवले. त्यांना एका ऑनलाइन ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. काही प्रमाणात गुंतवणूक केल्यावर त्यांना परतावा मिळाल्याने त्यांनी अधिक रक्कम गुंतवायला सुरुवात केली..त्यानंतर सायबर चोरट्यांनी वेळोवेळी एकूण एक कोटी ५७ लाख रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करून घेतले. मात्र त्यानंतर परतावा थांबवून गुंतवलेले पैसेही परत केले नाहीत. संपर्क साधला असता, संबंधित व्यक्तींचे मोबाईल क्रमांक बंद आले.फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तातडीने सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..