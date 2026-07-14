पुणे

Senior Citizen Killed: बिबवेवाडीतील टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू; चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

बिबवेवाडीतील चंद्रलोक हॉस्पिटलजवळ पहाटे टेम्पो ट्रॅव्हलरची दुचाकीला जोरदार धडक; ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा जागीच मृत्यू, चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
Bibwewadi Police have registered a case against the Tempo Traveller driver following the fatal road accident.

Bibwewadi Police have registered a case against the Tempo Traveller driver following the fatal road accident.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : टेम्पो ट्रॅव्हलरने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला. ही घटना बिबवेवाडी येथील चंद्रलोक हॉस्पिटलजवळ चौकात पहाटेच्या सुमारास घडली.

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