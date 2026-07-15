पुणे

रेल्वेसंदर्भातील मागण्यांसाठी ज्येष्ठांचे आकुर्डीत उपोषण

रेल्वेसंदर्भातील मागण्यांसाठी ज्येष्ठांचे आकुर्डीत उपोषण
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निगडी, ता.१५ ः रेल्वे प्रवासात पूर्वीप्रमाणे तिकीटात सवलत मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी आकुर्डी रेल्वे स्थानक येथे प्राधिकरण ज्येष्ठ नागरिक संघाकडून लाक्षणिक उपोषण केले. त्यामध्ये ११० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग घेतला.
प्राधिकरण ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, आर.एस. कुमार यांनी विशेष प्रयत्न केले. रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य पर्यवेक्षक जया यादव, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक आशिष दत्त यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्याचा पाठपुरावा करू, असे जाहीर आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे कार्याध्यक्ष विजय सिनकर, उपमहापौर शर्मिला बाबर, नगरसेवक अमित गावडे, नीलेश शिंदे, अरुण थोरात आदींनी उपस्थित राहून उपोषणाला पाठिंबा दिला. कोविड काळानंतर बंद झालेली ६० वर्षांवरील पुरुषांना व ५८ वर्षांवरील महिलांना रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सवलत आणि बैठक व्यवस्था पूर्ववत सुरू करावी, अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुख्य मागण्या होत्या.

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