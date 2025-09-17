Pune News : ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन मेहेंदळे यांचे निधन

पुणे - शिवचरित्रकार आणि ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे (वय-७८) यांचे आज सायंकाळी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने पुण्यात निधन झाले. त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी उद्या (गुरुवार) सकाळी ११ वाजता भारत इतिहास संशोधक मंडळ येथे ठेवण्यात येणार असून त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत..गेल्या पाच दशकांपासून त्यांनी इतिहास संशोधनाला आपले आयुष्य वाहिले होते. शिवचरित्र व युद्ध इतिहासाचे ते गाढे अभ्यासक होते. शिवचरित्रावर त्यांनी मराठी आणि इंग्रजीमध्ये महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहिले असून हे ग्रंथ इतिहास क्षेत्रात जगभर प्रसिद्ध झाले आहेत. ते अविवाहित होते.फारसी, मोडी, इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन अशा अनेक भाषांवर प्रभुत्व मिळवलेले मेहेंदळे इतिहासातील सत्य-असत्य शोधून काढणे हेच आपले ध्येय मानत. सध्या ते ‘इस्लामची ओळख’ आणि ‘औरंगजेब’ या विषयांवर संशोधन व लेखन करत होते. मेहेंदळे यांचा जन्म १९ डिसेंबर १९४७ रोजी झाला..शालेय जीवनापासूनच इतिहासाची गोडी लागलेल्या मेहेंदळे यांनी १९६९ साली भारत इतिहास संशोधक मंडळात प्रवेश करून अभ्यासाला सुरुवात केली. याच काळात युद्धशास्त्राची आवड निर्माण झाली आणि अठराव्या वर्षापासून त्यांनी त्याचा अभ्यास सुरू केला.वयाच्या २४ व्या वर्षी ते ‘तरुण भारत’चे पत्रकार म्हणून बांगलादेशात गेले. मुक्ती वाहिनीच्या चळवळीच्या काळात त्यांनी सीमावर्ती भागांतून प्रत्यक्ष परिस्थिती अनुभवली, लोकांच्या मुलाखती घेतल्या आणि लेखन केले.१९७१ च्या युद्धकाळात ते बांगलादेश व पाकिस्तान सीमारेषेवर युद्ध पत्रकार म्हणून हजर राहिले होते..मिलिटरी सायन्सचे द्विपदवीधर असलेल्या मेहेंदळे यांचा विविध लिप्या आणि भाषांवर सखोल अभ्यास होता. त्यांनी शिवाजी झाला नसता तर, टिपू अॅज अ वॉर, शिवाजी : लाइफ अँड टाईम, शिवचरित्र, मराठ्यांचे आरमार अशी अनेक पुस्तके लिहिली.भांडारकर संस्था, भारत इतिहास संशोधक मंडळ व अन्य संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आयसीएचआर) यांनी त्यांना सल्लागार सदस्य म्हणून आमंत्रित केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या शिवजन्मतिथी निश्चिती समितीत आणि बालभारतीच्या इतिहास पाठ्यपुस्तक मंडळातही त्यांनी सल्लागार म्हणून काम पाहिले..इतिहासाच्या मूळ साधनांचा सखोल अभ्यास,लष्करी दृष्टीकोनातून शिवचरित्राचा शोध आणि विविध भाषांवरील प्रभुत्व यामुळे मेहेंदळे यांचे कार्य अद्वितीय ठरले. सध्या ते दुसऱ्या महायुद्धावर आधारित सुमारे पाच हजार पानी ग्रंथाच्या लेखनकार्याच्या अंतिम टप्प्यात होते..श्रद्धांजली -गजानन भास्कर मेंदळे यांच्या निधनाने मराठी इतिहासविश्वावर मोठा आघात झाला आहे. भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या परंपरेतले, पण स्वतंत्र प्रज्ञेचे ते एक विद्वान इतिहासकार होते. अस्सल साधनांच्या भक्कम आधारावर इतिहास लिहिणाऱ्या वस्तुनिष्ठतावादी इतिहासकारांमध्ये त्यांची गणना करावी लागेल. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी त्यांनी केलेले लेखन म्हणजे मराठी इतिहास लेखनशास्त्रातली एक स्मरणशीळा बनली आहे. पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळ या संस्थेला आज जे स्थैर्य आणि नवी संशोधकीय समृद्धी प्राप्त झाली आहे, त्यामध्ये मेहंदळे यांचा मोलाचा वाटा होता. माझी त्यांना विनम्र आदरांजली.- प्रा. राजा दीक्षित (इतिहासाचे 'सुप्रतिष्ठित प्राध्यापक' आणि महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश मंडळाचे माजी अध्यक्ष).मेहेंदळे यांच्या निधनाने जागतिक दर्जाचा इतिहासकार आपण गमावला आहे. इतिहासलेखनाचे शास्त्र , साधनांचा अन्वयार्थ कसा लावायचा, याविषयी मार्गदर्शन करत त्यांनी संशोधकांची पिढी तयार केली. भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे पुनरुज्जीवन त्यांनी घडवले.- प्रदीप रावत, अध्यक्ष भारत इतिहास संशोधक मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.