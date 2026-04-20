Pune Crime: उरुळीकांचनमध्ये गंभीर घटना; अल्पवयीन मुलावर जबरदस्तीचा प्रयत्न, POCSO कायद्यान्वये कारवाई!

attempted abuse of minor child legal case india: पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवले असून पुढील तपास सुरू आहे. पीडित मुलाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती मदत आणि संरक्षण दिले जात आहे.
Minor Targeted in Uruli Kanchan: Police Register Case Under POCSO Act

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुनील जगताप

उरुळी कांचन : "तू मला खूप आवडतोस"असे म्हणत एका १६ वर्षीय अल्पवयीन बालकाचा जबरदस्तीने मुका घेऊन व अश्लील चाळे करत समलैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रकार उरुळी कांचन (ता.हवेली) येथे नुकताच उघडकीस आला आहे.याप्रकरणी अष्टापूर (ता.हवेली) येथील ग्राफिक डिझायनरवर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात 'पोक्सो'अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Related Stories

No stories found.