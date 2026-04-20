Pune Crime: उरुळीकांचनमध्ये गंभीर घटना; अल्पवयीन मुलावर जबरदस्तीचा प्रयत्न, POCSO कायद्यान्वये कारवाई!

-सुनील जगतापउरुळी कांचन : "तू मला खूप आवडतोस"असे म्हणत एका १६ वर्षीय अल्पवयीन बालकाचा जबरदस्तीने मुका घेऊन व अश्लील चाळे करत समलैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रकार उरुळी कांचन (ता.हवेली) येथे नुकताच उघडकीस आला आहे.याप्रकरणी अष्टापूर (ता.हवेली) येथील ग्राफिक डिझायनरवर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात 'पोक्सो'अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..नागराज कोतवाल,(धंदा-ग्राफिक डिझायनर, पुर्ण नाव व पत्ता माहित नाही रा.अष्टापुर ता. हवेली) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.याप्रकरणी एका अल्पवयीन मुलाने उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.ही घटना शुक्रवारी (ता.१७) रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास कस्तुरी लॉन्स समोर असलेल्या नागराज ग्राफीक्स येथे घडली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पीडित अल्पवयीन मुलगा शुक्रवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास उरुळी कांचन येथील कस्तुरी लॉन्स समोर आरोपी कोतवाल याच्या'नागराज ग्राफिक्स'येथे कामानिमित्त गेला होता.काम संपल्यानंतर आरोपी नागराज कोतवाल याने पीडिताला"घरी फोन करून सांग की काम जास्त आहे,उशीर होईल" असे म्हणत हॉटेलवर थांबण्याचे आमिष दाखवले..त्यानंतर,आरोपीने आपल्या चारचाकी गाडीतून पीडिताला पुणे-सोलापूर महामार्गावरील भांडगाव (ता.दौंड) येथे नेले.तेथे रस्त्याच्या कडेला गाडी उभी करून,"तू मला खूप आवडतोस"असे म्हणत पीडिताचा जबरदस्तीने मुका घेतला आणि अश्लील चाळे केले.तसेच लॉजवर येण्याबाबत विचारणा करून पीडितावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.त्याने नकार दिल्यावर कोतवाल पिडीत मुलाला रात्री पाऊणे तीन वाजण्याच्या सुमारास उरुळी कांचन येथे त्याच्या नागराज ग्राफीक्स ऑफीसवर घेवून आला.यावेळी त्याच्या ऑफीसवर कामाला असलेल्या एका मुलासोबत फिर्यादी हे घरी निघून गेले.घाबरलेल्या पीडिताने घरी गेल्यानंतर घडलेला सर्व प्रकार आपल्या आईला सांगितला..दरम्यान,त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शनिवारी दुपारी सव्वा बारा वाजण्याच्या सुमारास नागराज कोतवाल याने पुन्हा फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता घाबरलेल्या पीडिताने आपल्या आईसह उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन गाठले.याप्रकरणी आरोपी कोतवाल याच्यावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम (POCSO) २०१२ कलम ७,८,११ (१) आणि १२ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.तपास पोलीस उपनिरीक्षक कांबळे हे करत आहेत.