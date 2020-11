PM मोदींच्या सीरम भेटीनंतर आदर पूनावालांनी दिली महत्त्वाची माहिती

पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवसभरात देशातील व्हॅक्सिन निर्मिती करणाऱ्या तीन कंपन्यांना भेट दिली. यामध्ये पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सीरम इन्स्टिट्यूला भेट दिल्यानंतर कंपनीचे सीईओ आदर पूनावाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

पूनावाला यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हॅक्सिनबाबत आधीच बऱ्यापैकी माहिती घेतली होती. त्यांनी व्हॅक्सिनच्या वितरण प्रणाली आणि इतर बाबींवर चर्चा केली. सध्या या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीकडे सर्वांचे लक्ष असल्याचे पूनावाला यांनी सांगितले.

Vaccine will be distributed initially in India, then we will look at the COVAX countries which are mainly in Africa. The UK & European markets are being taken care of by AstraZeneca & Oxford. Our priority is India & COVAX countries: Adar Poonawalla, CEO, Serum Institute of India pic.twitter.com/yE9IAG3TyP

