संकट आलं पण काम थांबलं नाही; सीरममध्ये कर्मचारी आले कामावर, लशीची खेपही रवाना

पुणे- गुरुवारी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटच्या एका इमारतीला आग लागल्याची घटना घडली होती. या दुर्घेटनेत 5 जणांचा मृत्यू झाला. या मोठ्या संकटानंतरही सीरमने आपलं काम अविरत सुरुच ठेवलं आहे. गुरुवारी रात्री पुण्यातून लशीची खेप मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे पाठवण्यात आली आहे. येथून लशीची खेप म्यानमार, मॉरिशससह अनेक देशांमध्ये पाठवण्यात आली आहे.

सीरम इन्स्टिट्यू्टच्या इमारतीला गुरुवारी दुपारी दीडच्या सुमारास आग लागली होती. लस निर्मिती करणाऱ्या जगातील महत्त्वाच्या कंपन्यांमध्ये सीरमचा समावेश होतो. कोरोनावर मात करण्यासाठी सीरम महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. देशात सीरमची लस आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिली जात आहे. अशात अचानक सीरमच्या एका इमारतीला आग लागल्याने चिंता वाढली होती. यामुळे कंपनीच्या कामावर परिणाम पडण्याची शक्यता होती. पण, सीरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी काही तासातच पुन्हा उभारी घेतली आहे. सीरममध्ये काम पुर्वीसारखंच सुरु झालं आहे. कर्मचारी आपल्या कामावर आले आहेत.

Maharashtra: Serum Institute of India's vaccine consignment to be dispatched to Myanmar, Seychelles and Mauritius arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. #COVID19 pic.twitter.com/MgkawmUxsu

— ANI (@ANI) January 21, 2021