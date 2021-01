Serum Institute Fire: आग लागली की लावली; घटनेच्या चौकशीची मागणी

पुणे : लस निर्मिती क्षेत्रातील जगातील आघाडीची कंपनी असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये लागलेल्या आगीत 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सीरममध्ये कोरोना प्रतिबंध लस (कोविशिल्ड) तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळं आगीच्या दुर्घटनेकडं संशयानेही पाहिले जात आहे. त्यातच पुण्यातील आमदार मुक्ता टिळक यांनी घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली. पाठोपाठ वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील आगीच्या घटनेविषयी संशय व्यक्त केलाय.

आग लागली की लावली?

याबाबत ऍड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, 'सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये आग लागल्याची माहिती मला सोशल मीडियातून मिळाली. पण, इमारतीमध्ये आग लागली की लावली याची चौकशी झाली पाहिजे.' भाजपच्या आमदार मुक्ता टिळक यांनी देखील घटनेविषयी संशय व्यक्त केलाय.

We've just received some distressing updates; upon further investigation we've learnt that there has unfortunately been some loss of life. We're deeply saddened & offer our deepest condolences to family members of the departed: Adar Poonawalla, CEO-owner #SerumInstituteofIndia https://t.co/I3hdcD2t6G

— ANI (@ANI) January 21, 2021