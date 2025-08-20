SET Exam 2025 : विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली; सेट परीक्षेचा निकाल एसबीसी आरक्षणामुळे रखडला

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत घेतलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा’ (सेट) होऊन ६५ दिवस झाले आहेत. मात्र, विशेष मागास प्रवर्गाच्या (एसबीसी) आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप विद्यापीठाला अभिप्राय न आल्याने अद्याप सेट परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. परिणामी सेट परीक्षा दिलेले लाखो विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत..राज्यातील सुमारे एक लाख १० हजार ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सेट परीक्षा दिली आहे. सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी अनिवार्य असलेली सेट परीक्षा विद्यापीठाने ३२ विषयांसाठी १५ जून २०२५ रोजी घेतली. ही परीक्षा महाराष्ट्रासह गोव्यातील विविध केंद्रावर घेण्यात आली. परीक्षा झाल्यानंतर २० दिवसांत परीक्षेची उत्तरतालिका (ॲन्सर शीट) जाहीर करण्यात आली. उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर परीक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होणार, अशी विद्यार्थ्यांना आशा होती..परंतु, परीक्षा होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला तरीही अद्याप निकाल जाहीर करण्यात आला नसल्याने सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या भरतीच्या प्रतीक्षेत असणारे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. विद्यापीठाने सेट परीक्षेचा निकाल लावण्याची पूर्व तयारी केली असून निकाल पूर्णपणे तयार झाला आहे. परंतु, निकालात एसबीसी प्रवर्गाला आरक्षण लागू करावे की नाही, यावर सेट परीक्षा विभागाने राज्य सरकारकडे मार्गदर्शनपर अभिप्राय एप्रिलमध्येच मागविला आहे. परंतु, अद्याप अभिप्राय न आल्याने परीक्षेचा निकाल जाहीर करता येत नसल्याची वस्तुस्थिती असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात येत आहे..11th Admission : खुल्या फेरीत १८ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश; अकरावी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया.सेट परीक्षेचा निकाल लवकरात लवकर जाहीर होण्यासाठी राज्य सरकारकडे एसबीसी आरक्षणाबाबत मार्गदर्शनपर अभिप्रायाबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अभिप्राय आल्यानंतर अवघ्या तीन-चार दिवसांत सेट परीक्षेचा निकाल लावणे शक्य होईल. हा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी सुकाणू आणि समन्वयक समितीसमोर निकाल सादर केला जाईल. या समित्यांची मंजुरी घेतल्यानंतर निकाल जाहीर होईल.- डॉ. बाळासाहेब कापडणीस, समन्वयक, सेट परीक्षा विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.