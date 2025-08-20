पुणे

SET Exam 2025 : विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली; सेट परीक्षेचा निकाल एसबीसी आरक्षणामुळे रखडला

SET Result Delay : ६५ दिवसांनंतरही SET परीक्षेचा निकाल जाहीर न झाल्यामुळे उमेदवार संभ्रमात; एसबीसी आरक्षणावर राज्य सरकारचा अभिप्राय प्रलंबित.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत घेतलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा’ (सेट) होऊन ६५ दिवस झाले आहेत. मात्र, विशेष मागास प्रवर्गाच्या (एसबीसी) आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप विद्यापीठाला अभिप्राय न आल्याने अद्याप सेट परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. परिणामी सेट परीक्षा दिलेले लाखो विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत.

