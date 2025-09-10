पुणे

Rajgad Crime : रानडुक्कर शिकार प्रकरणी सात जण अटकेत; राजगड तालुक्यातील बोरावळे गावात घडला प्रकार

Wildlife Crime : राजगड तालुक्यातील बोरावळे येथे वनविभागाने गुप्त माहितीनंतर धाड टाकून रानडुकराच्या शिकारीप्रकरणी सात जणांना अटक केली.
मनोज कुंभार-वेल्हे
वेल्हे : बोरावळे (ता.राजगड) येथील रानडुकराच्या शिकार प्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. संबंधित घटना मंगळवार (ता.०९) रोजी रात्री उशिरा घडली असल्याची माहिती राजगड वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे यांनी दिली.

