Pune News: राज्यातील लाखो गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळणार?; महासंघाच्या सात महत्त्वाच्या मागण्या शासनाकडे

पुणे : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्ससमोरील विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने सात प्रमुख मागण्या शासनाकडे मांडल्या आहेत. या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र गृहनिर्माण समूह तथा स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांना पत्र देऊन तातडीने पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...शिवाजीनगर येथील सहकार संकुलाच्या नव्या इमारतीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघ आणि पुणे जिल्हा महासंघाला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य महासंघ तसेच पुणे, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा महासंघांना संघीय दर्जा देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा..मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी ती पूर्णपणे ऑनलाइन करून 'एक खिडकी योजना' सुरू करावी. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट्सच्या पुनर्विकासासाठी २०१९ च्या स्वयं-पुनर्विकास धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच प्रवीण दरेकर समितीने केलेल्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात.अपार्टमेंट्स कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे..तसेच, अपार्टमेंटचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत रूपांतर करताना आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्युटी कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तरतूद करून शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.राज्यात सुमारे एक लाख २६ हजार ५०० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि दोन लाख अपार्टमेंट्स आहेत. या सर्व मागण्या राज्यातील लाखो गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांच्या हिताशी संबंधित असल्याने शासनाने त्यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.