पुणे

NHM Scam : ‘एनएचएम’ कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधींचा गंडा; नोकरीत कायम करण्‍याच्‍या नावाखाली उकळले तब्बल ७५ कोटी रुपये

Maharashtra Health : ७५ कोटींच्या घोटाळ्यानंतरही आरोग्य विभागाचे सचिव गप्प; कर्मचाऱ्यांनी आता पैसे परत देण्याची मागणी केली आहे.
NHM Scam

NHM Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ज्ञानेश्‍वर भोंडे

पुणे : राज्‍याच्‍या आरोग्‍य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या ‘राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियानच्या (एनएचएम) दोन ते अडीच हजार कर्मचाऱ्यांकडून सेवेत कायम करण्‍यासाठी ७० ते ७५ कोटी रुपये रोख स्‍वरूपात घेतल्‍याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्‍ये सुरू आहे. विशेष म्‍हणजे हे पैसे ‘एनएचएम’मध्‍ये काम करणाऱ्या १३ कर्मचारी व अधिकारी यांनीच गोळा केले असल्‍याचा संदेश त्‍यांचे नाव व रकमेच्‍या आकड्यांसहित समाजमाध्‍यमांवर व्‍हायरल झाला आहे. पैसे देऊनही काम न झाल्‍याने हे पैसे परत करावेत, अशी मागणी आता कर्मचारी करू लागले आहेत.

Loading content, please wait...
Health Department
Maharashtra State Health minister
Department of Health
Maharashtra Health department
BMC health department
Department of Health Scam
health department examination
maharashtra school reopen
health department maharashtra
contractual staff payment issues
NHM employee fraud

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com