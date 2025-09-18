ज्ञानेश्वर भोंडेपुणे : राज्याच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या (एनएचएम) दोन ते अडीच हजार कर्मचाऱ्यांकडून सेवेत कायम करण्यासाठी ७० ते ७५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे पैसे ‘एनएचएम’मध्ये काम करणाऱ्या १३ कर्मचारी व अधिकारी यांनीच गोळा केले असल्याचा संदेश त्यांचे नाव व रकमेच्या आकड्यांसहित समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. पैसे देऊनही काम न झाल्याने हे पैसे परत करावेत, अशी मागणी आता कर्मचारी करू लागले आहेत..आरोग्य विभागात अत्यावश्यक सेवेसह प्रसूती, नवजात कक्ष, अतिदक्षता विभाग, लसीकरण, औषध, वितरण यांसह तांत्रिक व अतांत्रिक विभागात डॉक्टर, परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, तंत्रज्ञ असे वर्ग एकपासून वर्ग चारपर्यंतची ६९ संवर्गातील सुमारे ३५ हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत आहेत. सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठीच या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात १७ दिवस राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले होते. पैसे देऊनही सेवेत कायम न झाल्याची माहिती काही कर्मचारी यांनी खासगीत दिली. याबाबत मात्र, समोर येऊन उघडपणे कोणीही बोलायला तयार नाही.याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक (सचिव १) व वीरेंद्र सिंह (सचिव २) यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..प्रत्येकी ७५ हजार ते दीड लाख घेतलेहा प्रकार दीड वर्षापूर्वी सुरू झाला. दहा वर्षांहून जास्त सेवा झाली आहे त्यांना सेवेत कायम करण्याचे आमिष दाखवून पहिला हप्ता ७५ हजारांचा घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात एका व्यक्तीच्या माध्यमातून हे पैसे गोळा केले गेले. हे पैसे मंत्रालयात द्यायचे आहेत, जे पैसे देतील तेच नोकरीत कायम होतील, असे सांगितले गेले. दरम्यान, मार्च २०२४ मध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, असा शासननिर्णय प्रसिद्ध झाला आहे, हे पैसे दिल्यानेच हा निर्णय आल्याचे सांगून आता नावांची यादी येणार असल्याचे सांगत पुन्हा ७५ हजार रुपये गोळा केले. मात्र, अद्यापही कोणीही सेवेत कायम झालेले नसल्याने पैसे देणारे कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहेत..पैशांसाठी कोड ‘आयएचएन’पैसे गोळा करण्यासाठी खास ‘आयएचएन’ असा कोड दिला गेला आहे. ज्या तेरा जणांकडे हे पैसे आहेत त्यांचा हिशेब हा ७५ कोटी इतका होत आहे. प्रत्येकी एक कोटीपासून १६ कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कम जात आहे. कोणी दागिने गहाण ठेवून तर कोणी उसने घेऊन हे पैसे भरल्याने कर्मचारी आता हे पैसे परत मिळावे, यासाठी पोलिसांत जाण्याची तयारी करत असल्याचे व्हायरल झालेल्या संदेशावरून दिसून येते..पैसे घेतल्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, याबाबत पोलिसांकडे तक्रार झालेली नाही. हा प्रकार ज्या वेळी सुरू होता, त्या वेळी आम्ही या आमिषाला बळी पडू नका, असे आवाहन केले होते. दहा वर्षे सेवा पूर्ण झालेले राज्यात १३ हजार अधिकारी-कर्मचारी असून त्यापैकी २० टक्के लोकांनी पैसे दिल्याचा अंदाज आहे. ज्यांची फसवणूक झाली आहे, त्यांनी पोलिसांत तक्रार द्यावी.- हर्शल रणवरे, प्रमुख.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संघटनासेवेत कायम करण्यासाठी ‘एनएचएम’ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून कोणी पैसे घेत असेल तर असा प्रकार कधीही खपवून घेतला जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांचे समायोजन रीतसर करण्याबाबत आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र, जर यामध्ये आरोग्य विभागातील कोणी गैरप्रकार करत असेल तर, त्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच याबाबत पोलिसांकडेही तक्रार करावी.- - प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.