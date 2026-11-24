पारगाव - आंबेगाव तालुक्यातील धामणी खिंड, पहाडदरा लोणी आणि सागदरा (शिरदाळे) परिसरातील डोंगरदऱ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने राष्ट्रीय पक्षी मोरांचा अधिवास आहे. मात्र, यावर्षीच्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे डोंगरातील नैसर्गिक पाणवठे कोरडे पडू लागले आहे. अन्नाचाही मोठा तुटवडा निर्माण होणार आहे..परिणामी आत्तापासूनच मोर १० ते १२ संख्येने एकत्रित कळपाने अन्न व पाण्याच्या शोधात मनुष्यवस्तीजवळ येऊ लागले आहेत. मोरांची संभाव्य उपासमार आणि भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिक आणि पक्षीप्रेमींकडून होत आहे..धामणी, पहाडदरा आणि शिरदाळे हा भाग डोंगराळ असून येथे मोरांची संख्या लक्षणीय आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात किंवा दुष्काळी काळात पाण्याची टंचाई जाणवते, परंतु यंदा परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. यावर्षी लवकरच नैसर्गिक पाणी साठे कोरडे पडू लागले आहे तसेच खाण्यासाठी धान्य किंवा कीटक मिळत नसल्याने मोर हवालदिल झाले आहेत. सकाळी आणि सायंकाळच्या सुमारास मोरांचे मोठे कळप मनुष्यवस्तीच्या जवळ शेतांच्या बांधावर येताना दिसत आहेत..मनुष्यवस्तीजवळ आल्यामुळे मोरांना भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच अन्न पाण्याअभावी अनेक पक्षी अशक्त होऊन मृत्युमुखी पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रीय पक्षी असलेल्या मोरांचे संवर्धन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे त्यामुळे वनविभागाने उपाय योजनांची अमंलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी पहाडदऱ्याचे सरपंच मच्छिंद्र वाघ, धामणीच्या सरपंच प्रतीक्षा जाधव, मेंगडेवाडीचे सरपंच बाळासाहेब वाघ यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.