Pune News: वारज्यात महामार्गाचीच कोंडी! दीड किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी लागतो दीड तास; काय आहेत काेंडीची कारणे..

पुणे : चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्चून उड्डाणपूल बांधण्यात आला. त्यामुळे येथील प्रश्न सुटला असला तरी वाहतूक कोंडीचे नवे ठिकाण आता वडगाव पूल ते मुठा नदीचा पूल (वारजे) असे झाले आहे. सुमारे दीड किलोमीटरचे हे अंतर कापण्यासाठी वाहनचालकांना एक ते दीड तास कसरत करावी लागत आहे. या मार्गावरून दररोज सुमारे दीड लाख वाहनांची वाहतूक होते. या चालकांना कोंडीचा फटका बसताे.

मुंबई - बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील महत्त्वाचा भाग म्हणून मुठा नदीवरील पूल - वडगाव पूल व नवले पुलाचा भाग ओळखला जातो. पुणे शहरातील चांदणी चौक, वारजे, वडगाव, सिंहगड रस्ता आदी भागांतील नागरिकांसाठी हा रस्ता महत्त्वपूर्ण आहे. जड वाहनांसह या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात दुचाकी व चारचाकीची वाहतूक होते. या रस्त्याची वहन क्षमता सुमारे एक लाख आहे. मात्र प्रत्यक्षात सुमारे दीड लाख वाहने या रस्त्यावरून धावतात.

चांदणी चौकातील बहुस्तरीय उड्डाणपुलामुळे (मल्टिलेव्हल फ्लायओव्हर) कोथरूड आणि बावधन परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आता ही समस्या काही किलोमीटर पुढे सरकली आहे. मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील वडगाव पूल ते मुठा नदी (वारजे) पूल या पट्ट्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाहतुकीचा बोजवारा उडाला असून, वाहनचालकांना तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागत आहे. चांदणी चौकातील रस्ता आता 'सिग्नल फ्री' झाल्यामुळे वाहने वेगाने वारज्याच्या दिशेने येतात.

मात्र, मुठा नदीवरील पूल अरुंद असल्यामुळे आणि वडगाव पुलापाशी होणाऱ्या विस्कळित नियोजनामुळे या ठिकाणी वाहनांचा वेग मंदावतो. सकाळी नऊ ते ११ आणि संध्याकाळी सहा ते नऊ या वेळेत तर वाहनांच्या रांगा थेट वडगाव जंक्शनपर्यंत पोहोचत आहेत.

ही आहेत कोंडीची कारणे

मुठा नदीवरील जुना पूल अरुंद आहे. हा पूल सध्या दोन पदरी आहे. याला जोडलेला रस्ता मात्र चार पदरी आहे. त्यामुळे चार पदरी रस्त्यावरून वाहतूक दोन पदरीमध्ये आल्यावर पुलाच्या सुरुवातीला वाहनांचा वेग मंदावतो. परिणामी कोंडी होते.

या परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा जड वाहने मोठ्या प्रमाणात थांबलेली असतात, तर कधी अपघात झाल्यावर वाहने रस्त्यातच उभी राहतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा

धायरी व सिंहगड रस्त्यावरून येणाऱ्या वाहनांसाठी सेवा रस्ता अर्धवट आहे. त्यामुळे अनेक वाहने हे महामार्गावर येतात. परिणामी मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण वाढत आहे.

वाहतुकीचे नियमन सुरळीत होण्यासाठी वाहतूक पोलिस आवश्यक आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कोणीही नसते.