Pune News: वारज्यात महामार्गाचीच कोंडी! दीड किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी लागतो दीड तास; काय आहेत काेंडीची कारणे..

One and a Half Hours for 1.5 km: Traffic Chaos in Warje

पुणे : चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्चून उड्डाणपूल बांधण्यात आला. त्यामुळे येथील प्रश्न सुटला असला तरी वाहतूक कोंडीचे नवे ठिकाण आता वडगाव पूल ते मुठा नदीचा पूल (वारजे) असे झाले आहे. सुमारे दीड किलोमीटरचे हे अंतर कापण्यासाठी वाहनचालकांना एक ते दीड तास कसरत करावी लागत आहे. या मार्गावरून दररोज सुमारे दीड लाख वाहनांची वाहतूक होते. या चालकांना कोंडीचा फटका बसताे.

