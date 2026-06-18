Water Scarcity : हाडशी गावात भिषण पाणी टंचाई; गावात छोटा डॅम असूनही पाण्यासाठी दाही दिशा

- पांडुरंग साठेकोळवण - हाडशी गावात मागील एक महिन्यापासून भिषण पाणी टंचाई आहे. विशेष म्हणजे गावातच पाटबंधारे विभागाचा एक तलाव असून, त्यातील पाणी सोडण्याचे योग्य नियोजन नसल्याचे दिसून आले असून, तलावातील उपलब्ध पाणीसाठा हा मृत पाणीसाठ्याचे खाली गेला असून तलाव कोरडा ठणठणीत पडला आहे..पाटबंधारे विभागाचे वतीने जे पाण्याचे आवर्तन वळकी नदीत सोडले जाते त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने केले गेले नसून पाटबंधारे विभागाने या तलावाचे पाणी योग्य नियोजन न करता सोडले. त्यामुळे आता गावातील सुमारे १६० कुटुंबातील ९०० लोकांना पाण्यासाठी इतरत्र भटकंती करावी लागत आहे. असे आरोप हाडशी ग्रामस्थ यांनी केले आहे. गावातील पिण्याच्या पाण्यासाठी असणारी विहीर पाण्याअभावी आटली आहे..याबाबत पाटबंधारे विभागाचे अभियंता किशोर चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी थोड्या वेळाने फोन करतो, असा मेसेज पाठवला पाटारी कोंढरेंनी फोन उचलला नाही.'हाडशीतील सरपंच व ग्रामस्थांनी त्यांचे गावातील पाणी टंचाई बाबत मला सांगितले तेव्हा आज प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाटबंधारे विभागाचे ढिसाळ कारभारामुळे आज गावातील लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.'- रविंद्र कंधारे, माजी सभापती मुळशी पंचायत समिती..'गावातील लोकांना पाण्यासाठी दाही दिशा भटकंती करावी लागत आहे पिण्यासाठी पाणी नाही जनावरांना तसेच शेती पिकांसाठी पाणी नाही ऊस पिकासाठी पाणी उपलब्ध नाही. गावात तलाव असून त्याचा आम्हाला उपयोग काय?' आता आम्हाला गावात तलाव असून टॅंकर मागवावा लागणार आहे.- अनिता लोयरे, सरपंच हाडशी.'धरण उशाला आणि कोरड घशाला" अशी आमची अवस्था झाली आहे. आता या वर्षी पाटबंधारे विभागाने पाण्याची चूकीची आवर्तने सोडली. पुढील वर्षी तरी योग्य नियोजन करून गावात पाणी टंचाई निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.'- काळुराम आखाडे, माजी सरपंच हाडशी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.