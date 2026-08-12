पुणे

अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार; ज्येष्ठास अटक

अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार; ज्येष्ठास अटक
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जेजुरी, ता. १२ : पुरंदर तालुक्यातील एका गावात दहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी जेजुरी पोलिसांनी ६० वर्षीय संशयितास जेजुरी पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यास दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. ११) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली. संशयिताचे अल्पवयीन मुलीला सीताफळाच्या बागेत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची फिर्याद नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस निरिक्षक रवींद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस उपनिरीक्षक संगीता राणे करीत आहेत.

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