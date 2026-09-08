शक्तीपीठ महामार्गासाठी ६२०० हेक्टर जमीन संपादित होणार

‘शक्तिपीठ’साठी होणार ६ हजार २०० हेक्टर भूसंपादन
चार जिल्ह्यांत प्रक्रिया; मार्च २०२७ पर्यंत संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्याचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ८ : महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गासाठी पुणे विभागातील चार जिल्ह्यांमध्ये सुमारे सहा हजार २०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संबंधित जमिनींची संयुक्त मोजणी करण्यात येणार असून, मार्च २०२७ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांनी दिली.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआयआर) कामाचा आढावा घेण्यासाठी निरीक्षक म्हणून विभागीय आयुक्त तेली-उगले सोलापूर दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत माहिती दिली. शक्तिपीठ महामार्ग पुणे विभागातील चार जिल्ह्यांतून जाणार असून, या मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे ६२०० हेक्टर क्षेत्र संपादनासाठी प्रस्तावित आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करून संयुक्त मोजणीला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
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जमीनधारकांच्या उपस्थितीत मोजणी
महामार्गाच्या निश्चित आखणीनुसार कोणत्या जमीनधारकांची किती जमीन संपादित होणार, याची अचूक माहिती मोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. संबंधित जमीनधारक आणि प्रशासनाच्या उपस्थितीत संयुक्त मोजणी करून संपादित होणाऱ्या क्षेत्राची निश्चिती केली जाणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनाची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबविली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
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जमीनधारकांचे लक्ष भरपाईकडे
महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित होणार असल्याने संबंधित जिल्ह्यांतील जमीनधारकांचे प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे. संयुक्त मोजणी, संपादित होणाऱ्या जमिनीची निश्चिती, भूसंपादन अधिसूचना आणि त्यानंतर मिळणारी भरपाई या सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवून जमीनधारकांना आवश्यक माहिती देण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. मार्च २०२७ पर्यंत संयुक्त मोजणीसह आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
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