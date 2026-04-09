Shalarth Scam Probe: शालार्थ घोटाळा चौकशीला पुन्हा मुदतवाढ; एसआयटीचा तपास सात जूनपर्यंत लांबला, निष्कर्ष कधी येणार यावर प्रश्नचिन्ह

पुणे : अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यरित्या शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट केल्याच्या प्रकारांसह अन्य संबंधित गैरप्रकारांची चौकशीसाठी शिक्षण विभागाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये 'विशेष चौकशी पथक' (एसआयटी) नेमले होती. मात्र, या पथकामार्फत करण्यात येणारी चौकशी अद्यापही सुरूच आहे. या चौकशीला आता आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली असून ही मुदत सात जूनपर्यंत असणार आहे..राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट करून वेतन दिल्यासंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना आणि तक्रारदार नागरिक यांच्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई येथे गैरप्रकार आढळून आल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे ऑगस्टच्या सुरवातीला 'विशेष चौकशी पथक' (एसआयटी) नेमली. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार हे या पथकाचे प्रमुख आहेत. या पथकात असून कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा हे सदस्य, तर शिक्षण आयुक्तालयाचे सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारून आतार हे पथकाचे सदस्य सचिव आहेत. या पथकाला चौकशीसाठी मुदतवाढ दिल्याचा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. विशेष तपास पथक प्रमुखांनी सादर केलेली वस्तुस्थिती आणि प्रकरणाची व्याप्ती पाहता चौकशी पथकास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचे अध्यादेशात नमूद केले आहे..राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ मान्यता, सेवा सातत्य, विना अनुदानित वरून अनुदानित पदांवर केलेली बदली याची तपासणी पथकामार्फत करण्यात येत आहे. याशिवाय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यतांच्या संदर्भात प्रचलित व्यवस्थेतील कमतरता शोधून त्याअनुषंगाने बदलाबाबत सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी देखील या पथकावर सोपविली आहे.