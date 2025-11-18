Pune News : ठेकेदाराच्या मनमानीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था; सीसीटीव्ही खोदाईच्या कामासाठी नियमांचे सर्रास उल्लंघन!

पुणे : शहरात सीसीटीव्हींसाठी रस्ते खोदाई करताना नियमावली तयार केली आहे. यावर महापालिकेचे अभियंते नियंत्रण ठेवणार आहेत. मात्र, काही दिवसांपासून शहरात सीसीटीव्हींसाठी खोदाई करताना ठेकेदाराने नियमावलीकडे दुर्लक्ष करत वाटेल तेथे केबल टाकण्यासाठी खड्डे खोदले आहेत. पण ते वेळेत न बुजविल्याने मध्यवर्ती भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पुणे जिल्ह्यात सीसीटीव्हीचा मोठा प्रकल्प जाहीर केला आहे. सीसीटीव्हीचे जाळे तयार करण्यासाठी जिल्ह्यात १६०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदावे लागणार आहेत..त्यापैकी ५५० किलोमीटर लांबीची खोदाई पुणे शहरात होणार आहे. दिवाळीपूर्वी रस्ते खोदाई सुरू करण्यात आली. मध्यवर्ती भागासह उपनगरांतील रस्ते आणि पदपथ खोदल्याने ठिकठिकाणी रस्त्यावर खडी पसरली होती. खड्डे वेळीच न बुजविल्याने रस्ते धोकादायक झाले होते. त्यामुळे नागरिकांनी या कामावर टीकेची झोड उठवली होती. ऐन दिवाळीत या खोदाईमुळे वाहतूक कोंडी झाल्याने या कामाला दिवाळी होईपर्यंत स्थगिती दिली होती..Pune Roads: रस्ते उकरले, पुणेकर त्रस्त! सीसीटीव्ही प्रकल्पावर संताप; शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांची खोदाई .असे होते दुर्लक्षठेकेदार व्यवस्थित काम करत नसेल तर महापालिकेने पोलिसांकडे तक्रार करून, तसेच अभियंत्यांना लक्ष ठेवायला सांगून कामे करून घेणे आवश्यक आहे. अभियंत्यांनी आखणी करून दिल्यानंतरच ठेकेदाराने रस्ते खोदाई करावी, असे ठरले आहे. मात्र पथ विभागाने कुठेही आखणी करून दिलेली दिसत नाही. सगळ्या उपाययोजना कागदावरच आहेत. रस्त्यांची दुरुस्ती महापालिकेने करायची आहे. पण पथ विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे ठेकेदाराचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचे दिसत आहे. .रस्ते खोदाई करताना ठेकेदाराने पथ विभागाशी समन्वय ठेवून काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर हे काम होत नसेल तर पथ विभागाला सूचना दिल्या जातील. तसेच ठेकेदाराची पोलिसांकडे तक्रार केली जाईल. ठेकेदाराला सध्या एकाच टप्प्याची परवानगी दिली आहे. पुढील टप्प्याची परवानगी दिलेली नाही. खोदकाम झालेल्या ठिकाणी त्वरित दुरुस्तीचे आदेश दिले जातील.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिकारस्ते खोदाई करताना ठेकेदार आणि महापालिकेत समन्वय गरजेचा आहे. जर ठेकेदार महापालिकेचेच ऐकत नसेल तर त्याचे आणि प्रशासनाचे संगनमत आहे, असे समजायचे का? खड्डे वेळीच न बुजविल्याने पादचाऱ्यांसह वाहनचालक त्यामध्ये पडून जखमी होत आहेत. याकडे महापालिका दुर्लक्ष का करत आहे?- परेश खांडके, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.