Cultural Heritage: मुसळधार पावसाचा सांस्कृतिक वारशाला तडा! कवयित्री शांता शेळके यांच्या ऐतिहासिक वाड्याचा भाग कोसळला

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : आंबेगाव तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने केवळ जनजीवनच विस्कळित केले नाही, तर मराठी साहित्यविश्वाच्या एका जिवंत स्मृतीलाही तडा दिला. ज्येष्ठ कवयित्री शांता शेळके यांच्या वास्तव्याने ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेल्या मंचर येथील वाड्याचा काही भाग शुक्रवारी कोसळला. या घटनेमुळे साहित्यप्रेमी, इतिहास अभ्यासक आणि ग्रामस्थांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.मराठी साहित्यातील अजरामर गीतांना शब्दरूप देणाऱ्या शांता शेळके यांच्या स्मृती जपणारी ही वास्तू अनेकांसाठी प्रेरणास्थान मानली जाते. शांता शेळके यांचे बालपण येथेच गेले.मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे आधीच जीर्ण झालेल्या वाड्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आणि त्याचा काही भाग अचानक जमीनदोस्त झाला. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..या वास्तूची धोकादायक अवस्था लक्षात घेऊन मंचर नगरपंचायतीने वकाही साहित्यप्रेमींनी संबंधितांना यापूर्वीच दुरुस्ती व सुरक्षात्मक उपाययोजनांच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र आवश्यक दुरुस्ती न झाल्याने अखेर पावसाच्या तडाख्यात वारशाचा हा एक भाग कोसळला..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.या ऐतिहासिक वास्तूचे तातडीने संरचनात्मक परीक्षण करून संवर्धन व संरक्षणाची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी साहित्यप्रेमी आणि ग्रामस्थांनी केली आहे. मराठी साहित्याचा हा अमूल्य ठेवा पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याची जबाबदारी शासन आणि संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ स्वीकारावी, अशी भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.