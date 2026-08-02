Dilip Walse Patil: मंचरमध्ये शांताबाई शेळके स्मारक उभारणार; ऐतिहासिक वाडा कोसळल्यानंतर आमदार दिलीप वळसे पाटील यांची घोषणा

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : ज्येष्ठ कवयित्री आणि गीतकार (स्व) शांताबाई शेळके यांच्या बालपणीच्या आठवणींशी निगडित मंचर येथील ऐतिहासिक वाडा अलीकडील मुसळधार पावसामुळे अंशतः कोसळल्यानंतर, त्या जागेवर शांताबाईंचे भव्य व प्रेरणादायी स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा माजी मंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी केली..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे शांताबाई शेळके यांच्या वास्तव्याशी संबंधित ऐतिहासिक वाड्याचा काही भाग कोसळला. या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करताना वळसे पाटील म्हणाले, "ही केवळ एका जुन्या वास्तूची पडझड नाही, तर मराठी साहित्याच्या समृद्ध परंपरेशी जोडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण स्मृतीला बसलेला धक्का आहे. आंबेगावच्या संस्कारभूमीत शांताबाईंच्या संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वाला आकार मिळाला आणि याच भूमीने मराठी साहित्याला अनेक अजरामर कविता व गीतांची अमूल्य देणगी दिली.".यापूर्वी अवसरी खुर्द येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रेक्षकगृहाला शांताबाई शेळके यांचे नाव देण्यात आले आहे. आता मंचर येथील त्यांच्या ऐतिहासिक वास्तूच्या जागेवर उभारण्यात येणारे स्मारक त्यांच्या साहित्यिक कार्याची आणि सामाजिक योगदानाची कायमस्वरूपी साक्ष देणारे ठरेल, असे वळसे पाटील यांनी नमूद केले.."हे स्मारक केवळ एक वास्तू नसेल, तर मराठी साहित्य समृद्ध करणाऱ्या एका थोर साहित्यिकाला वाहिलेली कृतज्ञ आदरांजली असेल. शांताबाईंचा शब्दवारसा आणि आंबेगावशी असलेले त्यांचे अतूट नाते भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान राहील," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान."महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यान शांताबाई माझ्या प्राध्यापिका होत्या. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकण्याची संधी मला लाभली. त्यांचे साधेपण, साहित्यावरील निस्सीम प्रेम आणि विद्यार्थ्यांप्रती असलेली आत्मीयता आजही स्मरणात आहे. त्यामुळे वाडा कोसळल्याची बातमी समजताच मन हेलावून गेले,"दिलीप वळसे पाटील ,माजी गृहमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.