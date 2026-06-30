पुणे

Sharad Cooperative Week: शरद सहकारी बँकेत सहकार सप्ताहाची उत्साहात सुरुवात; २७ शाखांमध्ये कर्जदार भेटी व ग्राहक हिताचे उपक्रम

शरद सहकारी बँकेत सहकार सप्ताहाला उत्साहपूर्ण प्रारंभ; २७ शाखांमधील कर्जदारांच्या भेटी घेऊन सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय
Sharad Sahakari Bank launches Co-operative Week across its 27 branches, focusing on borrower interaction and customer-centric initiatives

Sharad Sahakari Bank launches Co-operative Week across its 27 branches, focusing on borrower interaction and customer-centric initiatives

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : मंचर(ता.आंबेगाव) येथील शरद सहकारी बँकेत सोमवारी (ता. २९) सहकार चळवळीची परंपरा जपत सहकार सप्ताहाला उत्साहपूर्ण वातावरणात प्रारंभ झाला. २७ बँकेच्या शाखा संभाजीनगर, संगमनेर, अहिल्यानगर, पुणे शहर जिल्हा,कामोठे व मुंबई उपनगरात आहे. येथे कर्जदारांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या सूचनांची कार्यवाही करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे.असे शरद बँकेचे संचालक अजय घुले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Bank
Branch Mangegar
Cooperation Minister
cooperative banking expansion
cooperative banking in Maharashtra
customer benefits cooperative bank
cooperative banking innovations
customer assurance