Sharad Cooperative Week: शरद सहकारी बँकेत सहकार सप्ताहाची उत्साहात सुरुवात; २७ शाखांमध्ये कर्जदार भेटी व ग्राहक हिताचे उपक्रम

मंचर : मंचर(ता.आंबेगाव) येथील शरद सहकारी बँकेत सोमवारी (ता. २९) सहकार चळवळीची परंपरा जपत सहकार सप्ताहाला उत्साहपूर्ण वातावरणात प्रारंभ झाला. २७ बँकेच्या शाखा संभाजीनगर, संगमनेर, अहिल्यानगर, पुणे शहर जिल्हा,कामोठे व मुंबई उपनगरात आहे. येथे कर्जदारांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या सूचनांची कार्यवाही करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे.असे शरद बँकेचे संचालक अजय घुले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले..मंचर (ता.आंबेगाव)येथे मंगळवारी (ता.३०) शरद बँकेच्या मुख्यालयासमोर सहकार ध्वज पूजनाने ध्वजारोहनाणे सहकार सप्ताह शुभारंभ घुले व देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आला. बँकेचे ३२ हजार १०५ सभासद असून कर्जदारांची संख्या १३ हजार १० आहे.अनेक तरुणांनी उद्योग व्यवसाय उभारून अनेकांना रोजगार प्राप्त करून दिला आहे..बँकेची वार्षिक उलाढाल ३ हजार ४०० कोटी रुपये आहे.ग्राहक हिताचे विविध उपक्रम राबिविले जाणार आहेत. ३ हजार ४०० कोटी रुपये नंतर राज्याचे माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील व शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँकेची नेत्रदीपक प्रगती सुरू आहे. अशी माहिती शरद बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी दिली. यावेळी शरद बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक जयराम दैने, सचिन जाधव, प्रशासन विभाग प्रमुख अभय आवटे, सहाय्यक वरिष्ठ व्यवस्थापक अश्विनी भोर, वसुली विभाग प्रमुख राजाराम डेरे, रविंद्र नाईकडे, संदीप शिंदे, ॲड. राहुल कासार तसेच बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.