RTE Admission Deadline Extended: आरटीई २५ टक्के राखीव प्रवेशांसाठी अंतिम मुदतवाढ; पालकांना ८ मे पर्यंत संधी

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता आठ मेपर्यंत पालकांना कागदपत्र पडताळणी करून प्रवेश घेता येणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत सुमारे ७२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले..प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशाची प्रक्रिया राबवण्यात येते. यंदा राज्यातील आठ हजार ७०१ शाळांमधील एक लाख १४ हजार ८२६ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यासाठी दोन लाख ८९ हजार २८६ अर्ज दाखल झाले. या प्रवेशासाठी सहा एप्रिलला ऑनलाइन सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर १० एप्रिलला निवड यादी जाहीर करण्यात आली. यात प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या शाळा प्रवेशासाठी २० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर, ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा आठ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे..आरटीई २५ टक्के अंतर्गत मोफत प्रवेशासाठी निवड यादीतील प्रवेशाची ही अंतिम मुदतवाढ आहे. पालकांनी दिलेल्या मुदतीत बालकांच्या शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी केले आहे.