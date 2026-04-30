पुणे

RTE Admission Deadline Extended: आरटीई २५ टक्के राखीव प्रवेशांसाठी अंतिम मुदतवाढ; पालकांना ८ मे पर्यंत संधी

आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी कागदपत्र पडताळणी व प्रवेश प्रक्रियेस ८ मेपर्यंत अंतिम मुदतवाढ; राज्यभरात ७२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित
RTE Admission Deadline Extended to May 8: Final Opportunity for Parents

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता आठ मेपर्यंत पालकांना कागदपत्र पडताळणी करून प्रवेश घेता येणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत सुमारे ७२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले.

