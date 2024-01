Sharad Mohol: खळबळजनक! धनकवडीत शरद मोहोळच्या श्रद्धांजली बॅनरवर 'देशभक्त' असा उल्लेख

पुणे : पुण्यातील कुख्यात गुंड शरद मोहोळ याची नुकतीच गँगवॉरमधून गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळं पुणे शहरात खळबळ उडाली होती. पण आता आणखी एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. ती म्हणजे मोहोळच्या श्रद्धांजलीसाठी लावलेल्या बॅनरवर त्याचा 'देशभक्त' असा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांनीही याकडं दुर्लक्ष केल्यानं हा शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. (sharad mohol mentioned as desh bhakt on tribute banner in dhankawadi pune)