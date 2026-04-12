Pune Crime : शरद मोहोळ खून प्रकरणात वकील आरोपीचा जामीन फेटाळला

पुणे : कुख्यात गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणात आरोपी असलेल्या वकीलाचा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. आरोपीचा गुन्ह्यातील कटकारस्थानातील सहभाग तसेच गुन्ह्यानंतर आरोपींना मदत केल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..संजय उधाण असे या वकिलाचे नाव आहे. विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रदीप सिंग राजपूत तसेच मुळ फिर्यादी याचे वकील अॅड. खेतराम सोलंकी, अॅड. सोहम यादव, अॅड. संकेत राव आणि अॅड. तेजस सावंत यांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला..घटनेनंतर लगेचच आरोपी संजय उधाण यांचा मुख्य आरोपी नामदेव कांगुडे याच्याशी फोनवर संपर्क झाला होता आणि त्यानंतर ते घटनास्थळी पोहोचले. तेथून त्यांनी गोळीबार करणारा साहिल पोळेकर, नामदेव कांगुडे आणि चंद्रकांत शेलके यांना आपल्या गाडीतून पळून जाण्यास मदत केली. उधाण यांनी सहआरोपी वकील रवी पवार यांच्याशी संपर्क साधून इतर आरोपींना गाडीतून हलविण्याची व्यवस्था केली. तसेच, सहआरोपींना सिम कार्ड नष्ट करण्याचा सल्ला दिला गेला आणि खेड-शिवापूर टोल नाक्याजवळ नवीन सिम कार्ड पुरविण्यात आले. आरोपीने नवी मुंबई क्राइम ब्रांचमधील अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून आत्मसमर्पणाबाबत चर्चा करण्याचाही प्रयत्न केला होता, यावरून त्यांना गुन्ह्याची पूर्वकल्पना असल्याचे दिसून येते, असा युक्तिवाद जामीनाला विरोध करताना अँड. राजपूत आणि सोलंकी यांनी केला..बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला की, संजय उधाण हे व्यवसायाने वकील असून आरोपी त्यांचे पूर्वीचे पक्षकार होते. त्यांच्याशी झालेला संपर्क हा केवळ व्यावसायिक स्वरूपाचा होता. तसेच, सहआरोपी रवी पवार यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने समानतेच्या तत्त्वावर त्यांनाही जामीन द्यावा..गुन्ह्यातील सक्रिय सहभाग प्रथमदर्शनी दिसून येतो -न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना नमूद केले की, रवी पवार यांची भूमिका मर्यादित होती आणि त्यांचा थेट शूटरांशी संपर्क नव्हता. उलट, संजय उधाण यांनी आरोपींना पळून जाण्यास मदत करणे, हालचालींचे समन्वय करणे आणि आत्मसमर्पणाबाबत प्रयत्न करणे यावरून त्यांचा गुन्ह्यातील सक्रिय सहभाग प्रथमदर्शनी दिसून येतो. न्यायालयाने कायदेशीर सल्ला या बचावालाही नाकारले.