Ajit Pawar Death : शरद पवार बारामतीत दाखल, हेलिकॉप्टरमधून उतरताच दुर्घटनेची माहिती घेतली

Ajit Pawar Death: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामतीत विमान दुर्घटनेत निधन झालं. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने सर्वांना धक्का बसला आहे. राज्यात तीन दिवस शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांचं जाणं अविश्वसनिय असल्याचं म्हटलंय. तर पवार कुटुंबियांवर मोठा आघात झाल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दिल्लीत होत्या. दुर्घटनेची माहिती मिळताच ते बारामतीच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. तर शरद पवार आणि प्रतिभाताई पवार बारामतीत पोहोचले आहेत..शरद पवार हे मुंबईत सिल्वर ओक या निवासस्थानी होते. अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूच्या बातमीनंतर शरद पवार सिल्वर ओकवरून बारामतीला रवाना झाले. बारामतीत शरद पवार पत्नी प्रतिभाताई पवार यांच्यासोबत हेलिकॉप्टरने बारामतीत उतरले. हेलिकॉप्टरमधून उतरताच शरद पवार यांनी विमान दुर्घटनेची माहिती घेतल्यानंतर अजितदादांचे पार्थिव ठेवलेल्या ठिकाणी रवाना झाले..Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांसह विमान प्रवास करणारे विदीप जाधव, पिंकी माळी कोण? किती जण होते विमानात?.अपघाताची माहिती मिळताच युगेंद्र पवार, रोहित पवार, राजेंद्र पवार हे बारामतीत दाखल झाले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉटसअप स्टेटसवर केवळ Devasted या एकाच शब्दात भावना व्यक्त केल्या आहेत. अजित पवार यांच्या निधनाने अवघा महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. महाराष्ट्राची कधीही भरून न येणारी हानी झाली असून मोठा भाऊ गमावल्याच्या भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्या आहेत..विमान बारामतीला येण्यासाठी सकाळी मुंबईतून ८ वाजून १० मिनिटांनी निघालं होतं. बारामतीत ८.५० मिनिटांनी विमानतळावर उतरणार होतं. मात्र त्याआधी काही क्षण आधीच विमानाचा अपघात झाला. दृश्यमानता कमी असल्यानं पायलटला धावपट्टी दिसली नाही आणि हा अपघात झाला अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे..विमानातील प्रवाशांची माहिती1. माननीय अजित दादा पवार साहेब2. मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव3. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर4. कॅप्टन संभवी पाठक5. पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.