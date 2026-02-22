Sharad Pawar Health : शरद पवार यांचा रक्ततपासणी, सिटीस्कॅन अहवाल आला, प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिली माहिती; सुप्रिया सुळे उपस्थित

Sharad Pawar Health news : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना उलट्या झाल्यामुळे डीहायड्रेशनचा त्रास निर्माण झाला. यामुळे पुढील दोन दिवस त्यांना रुग्णालयात निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणार आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे..पवार यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनीक येथे दाखल करण्यात आले आहे. अशक्तपणा जाणवत असल्याने त्यांना सलाईन लावण्यात येत असून डॉक्टरांची विशेष टीम त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. पुढील ४८ तास वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..डॉक्टरांनी सांगितले की, पवार यांची रक्ततपासणी तसेच सिटीस्कॅन करण्यात आले असून सर्व अहवाल नॉर्मल आले आहेत. उलट्यांमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने डीहायड्रेशन झाले होते. त्यावर आवश्यक ते उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, पवार यांच्यासोबत कन्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे या देखील रुग्णालयात उपस्थित आहेत. कुटुंबीय डॉक्टरांशी संपर्कात आहेत..Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल.मागील आठवड्यातही पवार यांच्यावर याच रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले होते. मात्र पुन्हा अशक्तपणा आणि उलट्यांचा त्रास जाणवल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांकडून पुढील दोन दिवसांत प्रकृतीविषयी अधिकृत माहिती दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.