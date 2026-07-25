Sharad Pawar on NEET Protest : नीट आंदोलनाच्या तोडग्यासाठी माझा सल्ला महत्त्वाचा ठरला, असा शरद पवारांचा दावा

पुणे : जंतरमंतर येथे नीट पेपरफुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या आंदोलनात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आंदोलक विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधण्यास सांगितले होते. त्याचवेळी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अभिजित दिपके यांनाही सरकारशी चर्चा करावी असा सल्ला दिला होता. सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या चर्चेमुळे प्रश्न सुटला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. हा देशातील तरुणाईच्या संघर्षाचा विजय असून सरकारला त्यांच्या भावनांपुढे झुकावे लागले, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली..केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी नैतिक आणि संसदीय पाठबळ दिले. आपण स्वतः पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन लोकशाहीमध्ये संवाद हाच एकमेव मार्ग असल्याचे सांगितले होते. "तरुणांवर लाठीमार आणि पोलिसी कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याशी चर्चा करा. संवाद टाळल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतात," असे आपण मोदींना स्पष्टपणे सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला..पवार म्हणाले, अभिजित दिपके आणि इतर आंदोलनकर्त्यांनाही सरकारशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला होता. "सरकारशी बोलणार नाही, असा हट्ट धरू नका," असे आपण त्यांना सांगितले होते. त्यानंतर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये दोन फेऱ्यांची चर्चा झाली. चार प्रमुख मागण्यांपैकी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा न घेण्याच्या भूमिकेवर सरकार सुरुवातीला ठाम होते. "मोदींनी स्वतः मला प्रधानांचा राजीनामा होणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र देशभर उसळलेल्या जनआक्रोशामुळे अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि राजीनाम्याचा निर्णय घ्यावा लागला," असे पवार म्हणाले..देशव्यापी आंदोलनामुळे सरकारवर दबावसरकारने सुरुवातीला आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर, पोलिसी कारवाई तसेच दिल्ली मेट्रो सेवा बंद ठेवल्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला. मात्र आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता देशभर पसरले आणि त्याचा तीव्र जनक्षोभ निर्माण झाला. त्यामुळेच सरकारला शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारावा लागला, असे पवार यांनी सांगितले. बाह्य शक्तींचा फायदा होऊ नये म्हणून राजीनामा देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावत, आंदोलनाचे राजकारण करण्याऐवजी संवादातून प्रश्न सोडविणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले.."प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे"पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्याबद्दल होत असलेल्या टीकेवर पवार म्हणाले, "मी कोणाला मदत केली, यापेक्षा प्रश्न सुटला का, हे महत्त्वाचे आहे. संवादामुळे तोडगा निघत असेल, तर ती भूमिका योग्यच आहे." केंद्र सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला नाही, तर अशा प्रश्नांमध्ये पुन्हा मध्यस्थी करण्याची वेळ येईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.."सरकारला जनक्षोभाची जाणीव झाली"या आंदोलनामुळे विरोधकांना राजकीय फायदा होईल का, या प्रश्नावर पवार म्हणाले, "या आंदोलनाने सरकारला जनक्षोभ म्हणजे काय, याची जाणीव करून दिली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला सरकारचा सुरुवातीला विरोध होता; मात्र देशभरातील संताप लक्षात घेत अखेर त्यांना निर्णय बदलावा लागला. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीला अजून वेळ आहे. या आंदोलनाचा त्यावर काय परिणाम होईल, याबाबत आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.