Sharad Pawar : शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली चुकीची, शरद पवार यांचे मत; सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा

Sugarcane Farmers Aid : माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करून मदत निधी गोळा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका करत, मुख्यमंत्र्यांनी फेरविचार करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून सक्तीची वसुली करणे, चुकीचे आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहे. त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी व्यक्त केले.

