Sharad Pawar: गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर कार्यवाही करा; पुणे बाजार समितीबाबत शरद पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील संचालक मंडळाच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत गंभीर तक्रारी आहेत. समितीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर तातडीने कार्यवाही कारवाई करावी, असे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले..बाजार समितीतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार चौकशीबाबत शासनाकडून दिरंगाई होत आहे, असा आरोप शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे. .पवार यांनी दिलेल्या पत्रासमवेत लवांडे यांनी दिलेले निवेदन जोडले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून झालेली कार्यवाही कळवावी, असेही म्हटले आहे. यासंदर्भात लवांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्याकडे निवेदन सादर केले..लवांडे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले, की पणनमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती. मात्र, आजतागायत चौकशी समिती स्थापन झालेली नाही. सात जुलै २०२५ ला पणन संचालकांनी चौकशीचा आदेश देत जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. .हेच अधिकारी बाजार समितीतील गैरकारभाराला पाठबळ देतात, असा आरोप त्यांनी केला. लवांडे यांनी विद्यमान सभापती व काही संचालकांवर गंभीर आरोप करत मुलाणी समितीच्या अहवालात दोषी ठरलेल्या सदस्यांवर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाखाली दहशत व दादागिरी सुरू असल्याने कोणीही आवाज उठवत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे..Pune News : पोलिसांनी देवदूत बनून वाचवले पीएमपी चालकाचे प्राण, गजबजलेल्या लक्ष्मी रस्त्यावर टळली मोठी दुर्घटना; नेमकं काय घडलं? .पुणे बाजार समिती भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. याठिकाणी अनागोंदी सुरू आहे. याकडे मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष घालावे. यासंदर्भात मी लवकरच पत्रकार परिषद घेणार आहे. गरज पडल्यास शेतकऱ्यांसमवेत आंदोलनही करू, असे आमदार रोहित पवार म्हणाले..प्रमुख मागण्या५० मुद्द्यांची चौकशी त्रयस्थ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत ठरावीक कालमर्यादेत करावीपुणे पोलिस आयुक्तांना बाजार समिती दहशतमुक्त आणि गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी सूचना द्याव्यातपुरावे सादर करण्याची संधी तक्रारदारांना द्यावीगैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्या संचालक व सभापतींवर कायदेशीर कारवाई करावीजी-५५मधील दिलेल्या जागा परत ताब्यात घ्याव्यात.