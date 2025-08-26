पुणे

Sharad Pawar: गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर कार्यवाही करा; पुणे बाजार समितीबाबत शरद पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

CM Devendra Fadnavis: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गटाने गंभीर आरोप केले. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना चौकशीची मागणी करणारे पत्र दिले आहे.
Updated on

मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील संचालक मंडळाच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत गंभीर तक्रारी आहेत. समितीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीवर तातडीने कार्यवाही कारवाई करावी, असे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

