Sharad Pawar Health Update : शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, पुढचे काही दिवस पुण्यातील घरीच विश्रांती

Doctors confirm steady recovery; veteran leader to remain under observation and rest in Pune : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होते आहे. त्यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. ते पुढचे काही दिवस पुण्यातील घरी विश्रांती घेणार असल्याची माहिती आहे.शरद पवार यांना खोकला आणि इतर काही व्याधींमुळे पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होत. गेले पाच दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. आता त्यांच्या प्रकृती सुधारणा होते आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना घरी विश्रांती घेण्याच्या सल्ला दिला आहे. .यासंदर्भात बोलताना डॉक्टर म्हणाले, “शरद पवार यांच्या प्रकृतीत आता चांगली सुधारणा झाली आहे. आज त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. ते आता पूर्णपणे बरे झाले आहेत. मात्र, पुढील काही दिवस त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पुढे बोलताना, तीन चार दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर ते प्रवास करून शकतात, असंही डॉक्टरांनी सांगितलं..Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; दोन दिवसांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता, डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट.रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर शरद पवार हे पुण्यातील त्यांच्या मोदीबागेतील निवासस्थानी पोहचले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे देखील त्यांच्या बरोबर आहेत. या ठिकाणी ते पुढील काही दिवस राहण्यार असल्याची माहिती आहे..Jagdeep Dhankhar Health Update: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड रूग्णालयात दाखल!, ‘वॉशरूम’मध्ये पडले होते दोनदा बेशुद्ध .दरम्यान, शरद पवार यांच्या छातीत संसर्ग झाला होता. त्यामुळे त्यांना खोकल्याचा त्रास होत होता. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. गेले पाच दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. आता त्यांच्या तब्बेतीत सुधारणा झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.