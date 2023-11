By

पुणे : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं विद्याप्रतिष्ठानची बैठक अर्धवट सोडावी लागली. यानंतर डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली अन् काही दिवस विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. साम टीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Sharad Pawar health condition he started to feel uncomfortable in meeting Vidyapratisthan)

शरद पवारांची प्रकृती अचानक बिघडल्यानं त्यांचे नियोजित दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये उद्याच्या पुरंदरच्या दौऱ्याचाही समावेश आहे. पण पवारांची तब्येत कशामुळं बिघडली हे अद्याप कळू शकलेलं नाही.