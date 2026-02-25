पुणे

Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज ! चार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर घरी परतणार

Sharad Pawar discharged : शरद पवार (८५) यांची प्रकृती सुधारली असून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये रविवारी दाखल करण्यात आले होते. सर्व वैद्यकीय तपासण्या, रक्त चाचणी आणि सीटी स्कॅनचे अहवाल नॉर्मल आले.
Sharad Pawar discharged

NCP (SP) leader Sharad Pawar discharged from Ruby Hall Clinic in Pune after recovering from dehydration and completing medical tests.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Sharad Pawar Health: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार शरद पवार (८५) यांची प्रकृतीत सुधारणा झाली असून आज त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देणयात येत असून चार दिवांसाच्या विश्रांतीनंतर ते आज घरी परतणार आहेत. डिहायड्रेशनमुळे (शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे) रविवारी त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

Sharad Pawar
pune
NCP
Ruby Hospital Pune
health

