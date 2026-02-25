Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज ! चार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर घरी परतणार

Sharad Pawar Health: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार शरद पवार (८५) यांची प्रकृतीत सुधारणा झाली असून आज त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देणयात येत असून चार दिवांसाच्या विश्रांतीनंतर ते आज घरी परतणार आहेत. डिहायड्रेशनमुळे (शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे) रविवारी त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले होते..रुबी हॉल क्लिनिकचे मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट आणि चेअरमन डॉ. परवेझ ग्रांट यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, शरद पवार यांची तब्येत आता चांगली आहे. सर्व टेस्ट पूर्ण झाल्या असून, रक्त तपासणी आणि सीटी स्कॅनचे अहवाल नॉर्मल आले आहेत. उलट्यांमुळे डिहायड्रेशन झाले होते, मात्र आता त्यातून ते पूर्णपणे रिकव्हर झाली आहे..Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; दोन दिवसांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता, डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट.शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत कार्यकर्ते आणि राजकीय वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात होती, आता त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाली असून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येत आहे. शरद पवारे यांचे मित्र विठ्ठल मणियार म्हणाले की पवार साहेब यांची प्रकृती उत्तम असून त्यांनी सर्व डॉक्टरांचे आभार मानले. सर्व डॉक्टरांनी त्यांची काळजी घेतली जाताना त्यांनी सर्वांना अभिवादन केलं.. साहेब बरे झाले की लगेच कामाला लागतात.. काम आणि माणसं त्यांची विल पावर आहे असे मणियार म्हणाले..यापूर्वी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातही छातीत संसर्ग आणि श्वास घेण्यात त्रास यामुळे त्यांना याच रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. १४ फेब्रुवारीला डिस्चार्ज झाल्यानंतर पुन्हा अशक्तपणा आणि उलट्यांचा त्रास जाणवल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रविवारी दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.