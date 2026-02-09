Sharad Pawar: शरद पवार यांची प्रकृती खालावली; पुण्यातल्या रुबी हॉल रुग्णालयात उपचार घेणार

Sharad Pawar Health Update: राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना बारामती येथून पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. दुपारच्या दरम्यान ते पुण्याच्या दिशेने रवाना झाले. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आहेत, अशी माहिती आहे..'रुबी हॉल क्लिनिक'कडून काही वेळापूर्वी देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते ३० मिनिटांमध्ये रुबी हॉलमध्ये येत आहेत. डॉक्टर सायमन ग्रँट हे त्यांच्यावर उपचार करणार आहेत. रुग्णालयाचे सल्लागार अली दारुवाला यांनी ही माहिती दिली..Solapur ZP Election Results: : सोलापूरच्या मिनी मंत्रालयावर कोणाची सत्ता? पाहा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी.नेमका त्रास काय?रुबी हॉल प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शरद पवार यांना खोकल्याचा त्रास होत असल्यामुळे त्यांची आधी तपासणी होईल आणि त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करून घ्यायचं का घरी सोडायचं यावर निर्णय घेतला जाईल.सोमवारी सकाळपासूनच शरद पवार यांना खोकल्याचा त्रास होत आहे. रुबी हॉलचे डॉक्टर ग्रँट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही वेळात शरद पवार यांना आम्ही तपासून घेऊ. त्यांच्यावर काय उपचार करायचे आहेत ते ठरवलं जाईल आणि जर गरज वाटली तर त्यांना ऍडमिट केलं जाईल. परिस्थितीनुसार आम्ही निर्णय घेऊ.".'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये मोठा ट्विस्ट; पार्थवर हल्ला, काव्याची स्मृती जाणार? प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणतात- नाही यार... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.