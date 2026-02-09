पुणे

Sharad Pawar: शरद पवार यांची प्रकृती खालावली; पुण्यातल्या रुबी हॉल रुग्णालयात उपचार घेणार

NCP SP Sharad Pawar Health Pune: शरद पवार यांना बारामती येथून पुण्यात आणण्यात येत आहे. त्यांची प्रकृती बिघडल्याची माहिती आहे. रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये त्यांच्यावर उपचार होणार आहेत.
Sharad Pawar Health Update: राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना बारामती येथून पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. दुपारच्या दरम्यान ते पुण्याच्या दिशेने रवाना झाले. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आहेत, अशी माहिती आहे.

