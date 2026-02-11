Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; दोन दिवसांत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता, डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट

पुणे : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सातत्याने सुधारणा होत (Sharad Pawar Health Update) असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुबी हॉल क्लिनिकचे (Ruby Hall Clinic) फिजिशियन आणि विश्वस्त डॉ. सायमन ग्रँट यांनी दिली आहे. पवार यांचे सर्व जीवनावश्यक घटक (वायटल पॅरामीटर्स) सामान्य मर्यादेत असून त्यांची एकूण क्लिनिकल स्थिती समाधानकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..रुग्णालयात दाखल होताना पवार यांच्या (Sharad Pawar Hospital News) छातीत कोंजेशन (कफ साचणे) आढळून आले होते. मात्र, या त्रासावर सुरू करण्यात आलेल्या उपचारांना अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्यांच्या प्रकृतीत सुरळीत सुधारणा होत आहे..अलीकडील काळातील व्यापक दौरे, सततचा प्रवास आणि वारंवार झालेल्या सार्वजनिक भेटीगाठींमुळे आलेला शारीरिक ताण व थकवा हे या प्रकृती बिघाडामागील प्रमुख कारण असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे..Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?.सध्या वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली शरद पवार यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांच्या प्रकृतीत सातत्याने सुधारणा होत आहे. सध्याच्या प्रगतीचा आढावा घेत, पुढील दोन दिवसांत त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, अंतिम निर्णय त्यांच्या प्रकृतीतील पुढील सुधारणा लक्षात घेऊनच घेतला जाणार असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.