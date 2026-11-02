Sharad Pawar Health Update: शरद पवार पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल; सुप्रिया सुळेंनी दिली हेल्थ अपडेट

Pune: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना आज पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. खोकल्याचा त्रास जाणवू लागल्यानंतर पवार यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'एक्स'वरील पोस्टच्या माध्यमातून दिली. पवार यांची प्रकृती उत्तम असून, त्यांच्या काही वैद्यकीय चाचण्या करण्यात येत असल्याचेही सुळे यांनी स्पष्ट केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Drought Crisis: टंचाईच्या स्थितीतून बळीराजाला सावरण्याचा प्रयत्न ;शरद पवार यांचा दौरा सुरु.शरद पवार यांना दोन दिवसांपासून खोकल्याचा त्रास जाणवू लागल्यानंतर वैद्यकीय तपासणीसाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुबी हॉल क्लिनीकचे डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार करत असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते..Sharad Pawar drought visit relief : 'पाण्यासाठी गाव विकायला काढलेल्या' गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी! शरद पवारांनी जागेवरच सुपूर्त केला ५० लाखांचा धनादेश.शरद पवार यांनी रविवारी दुष्काळग्रस्त भागांच्या दौऱ्याला सुरुवात केली होती. या दौऱ्यात त्यांनी सोलापूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे नियोजन केले होते. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाणी, चारा आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती..बारामती आणि पुणे जिल्ह्यात वाढत असलेल्या पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता पवार यांचा नियोजित दुष्काळ पाहणी दौरा स्थगित करण्यात आला असल्याचे त्यांच्या पक्षाचे नेते महेबुब शेख यांनी दिली. पवार हे सतत दौरे करत असतात, तसेच त्यांच्या कामाचा व्याप विचारात घेता त्यांना डॉक्टरांनी आराम करण्याचा सल्ला दिला असल्याचे सांगण्यात आले..पवार हे नियमितपणे रुबी हॉल क्लिनीकमध्ये तपासणीसाठी येत असतात. आजही त्यांची तपासणी करण्यात आल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.