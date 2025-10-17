Farmers Crisis : संकटग्रस्त शेतकऱ्यांमुळे यंदाची दिवाळी नाही : शरद पवार

माळेगाव : महाराष्ट्राच्या अनेक भागात अतिवृष्टी झाल्याने पिकांबरोबर शेत जमीनही वाहून गेली. शेती ही शेतकर्याचे सर्वस्व असते. त्यामुळे शेतकरी कमालीचा अस्वस्थ आहे. संकटात सापडलेला शेतकरी अशा मनस्थितीत दिवाळी साजरी करू शकत नाही. त्यांच्या दुखःत आमच्या पक्ष संघटनेने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बारामतीत आज स्पष्ट केली. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी पवार यांनी हा सण साजरा न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. .अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती, शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळ आदी या संस्थेच्या वार्षिक सभेच्या निमित्ताने बारामती दौऱ्यावर आलेल्या पवारसाहेबांनी आज आपल्या गोविंद बाग येथील निवास स्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,`` शेतकऱ्यांवर संकटे येतात, पण यंदाचे अतिवृष्टीचे संकट मोठे आहे. अशा वेळेला ज्याच्या हातात देशाची व राज्याची सत्ता आहे, त्यांची जबाबादारी असते की संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना त्या संकटातून बाहेर काढण्याची. राज्य सरकाने काही तोकडी रक्कम त्या शेतकऱ्यांना जाहीर केली आहे. नुकसानीचे स्वरुप बघितल्यानंतर त्या तोकड्या रकमेचा उपयोग त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी होईल, असे त्यांना वाटत नाही. .Pune News: दिवाळीचा जल्लोष! फटाक्यांच्या स्टॉलवर खरेदीसाठी नागरिकांची तुफान गर्दी!.त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर संकटग्रस्त शेतकरी नाराज आहे. माझा या सगळ्या घटनेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. येथे मी राजकराण आनुचित्य नाही. शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्नांची पराकष्टा केली पाहिजे. पण संबंधितांची मोकळ्या हताने मदत करण्याची तयारी सध्यातरी दिसत नाही..त्यामुळे नाइलाजाने हा दिवाळीचा सण साजरा करायचा नाही, असा निर्णय आमच्या पक्ष संघटनेने घेतला आहे,`` असे पवार यांनी सांगितले. शरद पवार यांनी पुरंदर येथील विमान तळ बाधीत शेतकऱ्यांचे पुनर्वसनाबाबत पुन्हा भाष्य केले. ते म्हणाले,`` जमिनींचा मोबदला चांगला दिला पाहिजे. तसे झाल्यानंतरच शेतकरी या प्रकल्पाला पाटींबा देतील. त्यामुळे चर्चेविना गैर कायद्याने संबंधित शेतकर्यांच्या जमिनी कोणीही काढून घेऊ शकत नाही, असे पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.