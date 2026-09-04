Sharad Pawar on Vidyanand Bapat: “विद्यानंद बापटांची भूमिका योग्य”; डीजे वादावर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य, हल्लेखोरांनाही सुनावलं

पुणे : गणेशोत्सवातील डीजेच्या वाढत्या आवाजावरून सुरू असलेल्या वादाला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ३ सप्टेंबर रोजी पुण्यात विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचाही पवार यांनी निषेध केला. सण आनंद देणारा आणि सुखद वातावरण निर्माण करणारा असावा, मात्र डीजेचा मोठा आवाज आणि रस्त्यांवरील कार्यक्रमांमुळे सणाचे गांभीर्य कमी होण्यास मदत होते, असे त्यांनी म्हटले..बापट यांच्या भूमिकेला शरद पवारांचा पाठिंबाविद्यानंद बापट यांना आपण वैयक्तिकरित्या ओळखत नसल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेला डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा योग्य असल्याचे पवार म्हणाले. गणेशोत्सवाला मोठी परंपरा आहे; परंतु या उत्सवाच्या नावाखाली चुकीच्या गोष्टी होत असतील, तर त्यावर बापट मत व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या या भूमिकेला आपले समर्थन असल्याचे पवार यांनी सांगितले..पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे, मोठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपक आणि रस्त्यावरील कार्यक्रमांवरून बापट यांनी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला..मत व्यक्त केल्यामुळे हल्ला करणे लोकशाहीविरोधीएखाद्या व्यक्तीने एखाद्या विषयावर मत व्यक्त केले म्हणून त्याच्यावर हल्ला करणे हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले. बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्यांसोबत आपण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Vidyanand Bapat: डीजेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापटांना पुण्यात बेदम मारहाण; टिळक रोडवर नेमकं काय घडलं?.पुण्याचे पोलीस आयुक्त तसेच या प्रकरणाशी संबंधित इतर यंत्रणांनी या विषयाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी सांगितले. अशा प्रकारचे हल्ले थांबले पाहिजेत; अन्यथा सक्तीचे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता निर्माण होईल, असेही त्यांनी नमूद केले..डीजेबाबत कठोर निर्णयाची गरजडीजेच्या वापराबाबत सोलापूरने निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. गणेशोत्सवातील आनंद आणि उत्साह कायम ठेवतानाच सणाचे गांभीर्यही जपले गेले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Vidyanand Bapat Video: विद्यानंद बापटांना मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल; पुण्यात गणेशोत्सवातील डीजे वाद पुन्हा ऐरणीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.