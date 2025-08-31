Sharad Pawar : नवी मुंबई विमानतळासारखेच पुरंदरचे चित्र असेल, नव्या संस्था, प्रकल्पांमुळे विकास होतो; शरद पवार यांनी व्यक्त केला विश्वास

Summaryशरद पवार यांनी विश्वास व्यक्त केला की पुरंदर विमानतळामुळे विकास होऊन नवे चित्र दिसेल, जसे नवी मुंबईत घडले.त्यांनी स्पष्ट केले की फक्त शेतीवर न थांबता उद्योगधंदे, व्यवसायात उतरणे ही काळाची गरज आहे.पुणे व आसपासच्या भागाला स्वतंत्र विमानतळाचा मोठा फायदा होईल, पण त्यासाठी जमीन आवश्यक आहे..केवळ शेती करुन चालणार नाही. उद्योगधंदे, व्यवसायात देखील उतरले पाहिजे.हेलिकॉप्टरमधून पनवेलजवळ नवे चित्र दिसते कारण तिथे नवी मुंबईचे विमानतळ होणार आहे. असे चित्र पुरंदर विमानतळाचे असणार आहे, मात्र त्यासाठी जमीन लागणार आहे, अस शरद पवार यांनी सांगितले. ते पुण्यातील उरुळी कांचनमध्ये एका कार्यक्रमात बोलत होते. .शरद पवार म्हणाले की, मी गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक कारणांसाठी उरुळीला येत असतो. स्वातंत्र्य चळवळीत उरळी कांचन ने अनेक कामं केली आहेत. या गावाचा उल्लेख संपूर्ण देशात केला जातो, इथे आल्यावर अनेकांची आठवण येते पु.ल देशपांडे आणि माडगूळकर यांची उपस्थिती या गावात होती, या गावाने माणसे जपली आहेत. विचारला पाठिंबा देणे हे या गावाने जपले आहे पण आता गाव बदलत चाललं आहे.पुणे शहराच्या लोकसंख्येचा बोजा दिवसोंदिवस वाढतोय. लोकसंख्या वाढते पण जमीन कमी होते आहे, शेतीची जमीनही कमी होते आहे मुंबईला हेलिकॉप्टर ने जात असताना पनवेल जवळ वेगळं चित्र दिसतं, नवी मुंबईचा विमानतळ तिथे होणार आहे. तिथे संस्था येत आहेत लोकं आहेत आणि असेच चित्र पुरंदर मध्ये होईल कारण तिथेही विमानतळ होत आहे..सासवड मधून आलात, उरळी कांचन मधून गेला, बारामती मधून आला सर्वांना मध्यवर्ती पुरंदर विमानतळ असेल, एक स्वतंत्र विमानतळाचा खूप फायदा होणार आहे आणि हे केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, पण हे करण्यासाठी जमीन लागणार आहे. जुन्नर, आंबेगाव, हवेली तालुक्यात बदल दिसू लागले आहेत हे बघून आपण सुद्धा बदलले पाहिजे, पुढच्या पिढीची मानसिकता बदलली पाहिजे फक्त शेती करून चालणार नाही उद्योग धंद्यात उतरावे लागेल असे ही शरद पवार यांनी सांगितले. .पुणे शहर विद्येचे माहेर घर आहे पण ते सध्या विद्येला दुय्यम स्थान आहे. एके काळी मुंबई औद्योगिक नगरी होती अनेक गिरण्या होत्या आता एकच गिरणी राहिली आणि त्यातून मुंबईतून धंदा गेला पण एक्सपोर्ट वाढले, नवीन कार्यालये मुंबईत आली, त्यामुळे हे शहर बदलले, कारखानदारी पेंडिंग ठेवायची नाही ही धोरणात्मक भूमिका आपण घेतली असे शरद पवार म्हणाले. .FAQsप्रश्न 1: पुरंदर विमानतळामुळे काय बदल होणार आहेत? ➡️ विमानतळामुळे उद्योगधंदे, संस्था, नवीन प्रकल्प येतील आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळेल.प्रश्न 2: शरद पवार यांनी शेतीबद्दल काय सांगितले? ➡️ त्यांनी सांगितले की फक्त शेती करून चालणार नाही, उद्योग-व्यवसायातही उतरावे लागेल.प्रश्न 3: पुरंदर विमानतळाचे महत्त्व काय आहे? ➡️ हा विमानतळ मध्यवर्ती ठरणार असून पुणे, सासवड, उरुळी कांचन, बारामती अशा भागांना जोडणारा असेल.प्रश्न 4: मुंबई आणि पुण्याच्या विकासाचा उल्लेख का केला? ➡️ त्यांनी दाखवून दिले की उद्योग, शिक्षण आणि प्रकल्पांमुळे शहरांचे स्वरूप बदलते, तसेच पुरंदरमध्येही बदल होईल.प्रश्न 5: जमीन संपादनाचा मुद्दा का आला? ➡️ विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागणार असल्याने तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.