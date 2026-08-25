Sharad Pawar: ‘उद्योगपतींना कर्जसवलत मिळते, मग शेतकऱ्यांना का नाही?’; शरद पवारांचा सरकारला सवाल

पुणे: ‘‘देशात कर्जाशी निगडित सवलती देताना उद्योगपतींचा विचार केला जातो. मग, काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सवलती मिळाल्या पाहिजेत,’’ अशी भूमिका ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज मांडली. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या ६६ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे मांजरी फार्मजवळील लक्ष्मी लॉन्स येथे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.या वेळी माजी कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार सुनील कर्जतकर, माजी आमदार कल्याणराव पाटील, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे प्रभारी संचालक डॉ. के. व्ही. प्रसाद, अखिल भारतीय द्राक्ष उत्पादक संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन व उपाध्यक्ष भीमसेन कोकरे, बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले आदी उपस्थित होते..‘सर्वांनी शेती करू नये’पवार म्हणाले, ‘‘उद्योजकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. त्यांच्या कर्जावरील व्याज कमी केले गेले. उद्योजकांचा विचार होत असताना शेतकऱ्यांनाही कर्जाशी संबंधित सवलती द्यायला हव्यात. कारण, तो त्यांचा अधिकार आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतीमधील जमीनधारणा व जमिनीवर अवलंबित्व असलेल्या शेतकरी वर्गाच्या समस्या वाढल्या आहेत. १९४७ च्या आसपास देशात ८० टक्के जनता शेती करीत होती. शेतीखालील क्षेत्र मोठे होते; मात्र आता ते झपाट्याने कमी होत आहे..प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्या जात आहेत. शेती आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे कुटुंबातील सर्वांनी शेती करू नये. कुटुंबातील काही भावांनी शेती सांभाळून इतरांनी उद्योगधंद्यांकडे लक्ष द्यावे. इतर व्यवसाय करून सांपत्तिक स्थिती सुधारण्याचे ध्येय शेतकरी कुटुंबाने ठेवावे. देशभर पीक उत्पादकांच्या संघटना आहेत. मात्र, त्यात सर्वांत चांगली व प्रगत संघटना म्हणून द्राक्ष बागायतदार संघाचा उल्लेख करावा लागेल ,’’ असेही पवार म्हणाले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.माणिकराव कोकाटेंचा सरकारला घरचा आहेरमाजी कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या शेतकरीविषयक धोरणावर सडकून टीका केली. ‘‘शेतकऱ्यांना पुरेशा सुविधा दिल्याशिवाय समाजातील अस्वस्थता अजिबात कमी होणार नाही. नागपूरच्या समृद्धी महामार्गाला ७५ हजार कोटी रुपये दिले, शक्तिपीठासाठी एक लाख कोटी दिले; मात्र, शेतकऱ्यांसाठी पुरेसा निधी दिला गेला नाही. शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी, अवजारे तसेच अत्यावश्यक मुद्द्यांसाठी पुरेसे अनुदान दिले पाहिजे. मात्र, ६० टक्के शेतकरी वर्गासाठी योजना व अनुदान न दिल्यास जेन झी पुढे येतील. ते आम्हाला राजकारण करणेही मुश्किल करतील,’’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.