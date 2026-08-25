पुणे

Sharad Pawar: ‘उद्योगपतींना कर्जसवलत मिळते, मग शेतकऱ्यांना का नाही?’; शरद पवारांचा सरकारला सवाल

Sharad Pawar Questions Loan Relief For Industrialists And Farmers: उद्योगपतींच्या कर्जपुनर्गठन, व्याजसवलतींचा दाखला देत शरद पवारांची मागणी; काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान कर्जसवलती व आर्थिक दिलासा द्यावा, असा सरकारला थेट सवाल
Sharad Pawar Raises Farmers Loan Relief Issue Asks Government Why Industrialists Get Benefits While Farmers Are Left Out

Sharad Pawar Raises Farmers Loan Relief Issue Asks Government Why Industrialists Get Benefits While Farmers Are Left Out

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ‘‘देशात कर्जाशी निगडित सवलती देताना उद्योगपतींचा विचार केला जातो. मग, काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सवलती मिळाल्या पाहिजेत,’’ अशी भूमिका ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज मांडली. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या ६६ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे मांजरी फार्मजवळील लक्ष्मी लॉन्स येथे उद्‌घाटन करताना ते बोलत होते.

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