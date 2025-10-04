पुणे

Sharad Pawar : पूरग्रस्तांसाठीच्या नुकसानभरपाईचे धोरण सरकारने लवकर जाहीर करावे; शरद पवार यांची अपेक्षा

राज्याच्या अनेक भागात शेतक-यांचे अतिवृष्टी व पूराने अतोनात नुकसान झाले आहे.
बारामती - राज्याच्या अनेक भागात शेतक-यांचे अतिवृष्टी व पूराने अतोनात नुकसान झाले आहे, या शेतक-यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने शेतक-यांना आर्थिक मदत वितरीत करावी, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केले.

