Sharad Pawar : नीरा नदी प्रदूषणाविरोधात शरद पवारांचा थेट हस्तक्षेप

माळेगाव : स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरलेली असतानाही, हे अपार दुःख उराशी बांधत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बारामतीकरांच्या जनहितासाठी आज दुपारी घराबाहेर पडत सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेत पवार यांनी निरावागज हद्दीतील नीरा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली..नीरा नदीतील पाण्याचे प्रदूषण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या शेती, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्यावर बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत हा विषय थेट पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिला..यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, मदनराव देवकाते, प्रल्हाद वरे, गणपतराव देवकाते, सागर देवकाते यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते. "नीरा नदीतील प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. प्रदूषित पाण्यामुळे पिकांचे नुकसान होत असून जनावरांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे," अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली..Premium|Prahar Sanghatana Social Work : दिवाळीच्या दिवशी जलसमाधी आंदोलन; शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी प्रहारचा लढा.शेतकऱ्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेत पवार यांनी नदीतील प्रदूषणास कारणीभूत घटकांची सविस्तर माहिती घेतली. संबंधित औद्योगिक घटक, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. "शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. याबाबत संबंधित यंत्रणांशी तातडीने चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्यात येतील," असे आश्वासन पवार यांनी दिले..अत्यंत दुःखद प्रसंगातूनही जनतेसाठी रस्त्यावर उतरलेले शरद पवार पाहून उपस्थित शेतकऱ्यांच्या भावना भारावून गेल्या. नेतृत्व म्हणजे केवळ सत्ता नव्हे, तर संकटातही लोकांसोबत उभे राहणे असते, याचा प्रत्यय आजच्या पाहणीतून आला, अशी प्रतिक्रिया यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..