Pune News : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडूनही आता दोन शहराध्यक्ष

पुणे - शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष व कॉंग्रेस पक्षाच्या पाठोपाठ आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही शहरासाठी दोन शहराध्यक्ष नियुक्तीची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार पुणे शहर पश्चिम शहराध्यक्षपदी विशाल तांबे यांची, तर पक्षाचे प्रभारी शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांची शहराच्या पूर्व शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी तांबे व पाटील यांच्या नियुक्तीचे पत्र मंगळवारी जाहीर केले..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर श्रीकांत पाटील यांच्याकडे पक्षाने प्रभारी शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली होती. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस पक्षाप्रमाणेच आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही दोन शहराध्यक्ष नेमण्यास प्राधान्य दिले आहे..वाढते शहरीकरण व समाविष्ट गावांचे प्रश्न लक्षात घेऊन पक्षाची ध्येयधोरणे सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी, नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पुणे शहरासाठी दोन शहराध्यक्षांची नेमणूक केली आहे. त्यानुसार, विशाल तांबे यांची शहराच्या पश्चिम शहराध्यक्षपदी, तर श्रीकांत पाटील यांची शहराच्या पूर्व शहराध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याचे पत्र प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मंगळवारी जाहीर केले..तांबे यांच्याकडे खडकवासला, हडपसर, पर्वती व कसबा या विधानसभा मतदारसंघाची, तर पाटील यांच्याकडे शिवाजीनगर, कोथरूड, वडगाव शेरी व पुणे कॅन्टोन्मेंट या विधानसभा मतदारसंघ असणार आहेत. तांबे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून २००७ पासुन नगरसेवक होते. २०१३-१४ मध्ये त्यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही सांभाळले आहे..पीएमआरडीएचे नियोजन समिती सदस्य, पक्षाचे निवडणुक समन्वयक व प्रवक्ते म्हणूनही तांबे यांनी काम पाहिले आहे. पक्षाच्या अध्यक्ष शरद पवार व कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांचे विश्वासू म्हणून ओळख असलेल्या तांबे यांच्यावर पश्चिम भागाच्या शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी पक्षाने सोपविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.