Navratri 2026: आदिमायेच्या उत्सवाला उद्यापासून प्रारंभ ;घटस्थापनेसाठी दुपारी १.३५ पर्यंत मुहूर्त; दाते पंचांगकर्त्यांची माहिती

पुणे, : ‘उदे गं अंबाबाई’ म्हणत आदिमायेचा जागर करणाऱ्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला रविवारपासून (ता. ११) प्रारंभ होत आहे. घटस्थापनेपासून सुरुवात होणाऱ्या उत्सवासाठी देवीच्या मंदिरांमध्ये लगबग सुरू झाली असून, उत्सवाच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी वाढत आहे. यंदा तिथीच्या वृद्धीमुळे नवरात्र दहा दिवसांचे असणार आहे. आश्विन शुद्ध प्रतिपदेपासून शारदीय नवरात्रोत्सवाचा आरंभ होतो. .यावर्षी ११ ऑक्टोबरला रविवारी उत्सवाला प्रारंभ होणार असून, या दिवशी घरोघरी घटस्थापना केली जाईल. या दिवशी दिवसभर वैधृति योग असला तरीही दरवर्षीप्रमाणे पहाटे ४.५६ पासून दुपारी १.३५ वाजेपर्यंत कधीही घटस्थापना करता येईल, अशी माहिती दाते पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दिली. यंदा सप्तमी तिथीची वृद्धी झाल्याने नवरात्र ११ ते २० ऑक्टोबर, असे दहा दिवसांचे असणार आहे. या शारदीय नवरात्रोत्सवासाठी आता देवीच्या मंदिरांमध्ये तयारीची लगबग वाढली आहे..माहूर येथील रेणुका मातेचे मंदिर, तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर, कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर आणि वणी येथील सप्तशृंगी मातेचे मंदिर ही राज्यातील देवीची साडेतीन शक्तिपीठे आहेत. या चारही मंदिरांमध्ये नवरात्रोत्सवाची सज्जता झाली आहे. तसेच, पुण्यातील श्री चतुःशृंगी मंदिर, सारसबागेतील श्री महालक्ष्मी मंदिर या मंदिरांमध्येही तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. मंदिरांची सजावट, विद्युत रोषणाई यासह विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि भाविकांच्या व्यवस्थेसाठी मंदिरांच्या व्यवस्थापनाने तयारी केली आहे. घरोघरी होणाऱ्या घटस्थापनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या घट, परडी, माती, सप्तधान्ये, पूजेचे साहित्य आदींच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत नागरिकांची गर्दी झाली आहे.शारदीय नवरात्रोत्सव म्हणजे शक्तीचा अन् चैतन्याचा उत्सव. याच निमित्ताने ‘सकाळ’ आणि ‘स्टार प्रवाह’ यांच्यातर्फे ‘जागर आदिशक्तीचा, नवरात्रीच्या नऊ रंगांचा’ हा विशेष उपक्रम साजरा करूयात. त्यासाठी तुम्ही प्रत्येक दिवसाशी निगडित रंगाच्या साड्या परिधान करून त्याची छायाचित्रे ‘सकाळ’कडे नक्की पाठवा. यातील निवडक छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात येतील. छायाचित्रे दुपारी तीनपर्यंत ९२२६१६९८७८ या क्रमांकावर नक्की पाठवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.