पुणे

Shashikant Shinde: आरक्षण देता येत नसेल, तर शरद पवारांकडे सत्ता द्या: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्ला

Political Attack in Maharashtra: शशिकांत शिंदे पुण्यातील गणपतींच्या दर्शनासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘आरक्षणावर भूमिका जाहीर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आमची भूमिका मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे हीच आहे.
NCP state president Shashikant Shinde attacking CM Devendra Fadnavis, demanding power be handed to Sharad Pawar if reservation cannot be given.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: मराठा समाज झालं की ओबीसी, ओबीसी झालं की धनगर समाज... आश्वासन देता पण ती पूर्ण करत नाही. दहा-बारा वर्षं सत्तेत राहूनही मार्ग काढता आला नाही, तर सत्ता शरद पवार यांच्याकडे द्या, ते नक्की मार्ग काढतील, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हल्ला चढवला.

Sharad Pawar
pune
NCP
attack
Shashikant Shinde
Maratha Reservation
district
Protest
CM Devendra Fadnavis
Maratha reservation protest

