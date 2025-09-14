Pune Traffic Update : पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी शास्त्रीनगर चौकात उपाययोजना; वाहतूक कोंडीवर तोडगा

वडगाव शेरी : येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौक उड्डाण पुलाच्या कामाला या आठवड्यात सुरुवात होणार असल्याने या चौकातील वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. तसेच नगर रस्त्यावरील पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुरू आहेत. या कामांची पाहणी करून अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आणि आमदार बापू पठारे यांनी नुकताच आढावा घेतला. तसेच प्रस्तावित उपाययोजनांची माहिती घेऊन सूचना दिल्या. .शास्त्रीनगर चौकात कल्याणीनगर, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, नगर रस्ता, डॉन बॉस्को रस्ता येऊन मिळतात. त्यामुळे चौकात कायमच मोठी रहदारी असते. एका चौकात १०० मीटर अंतरावरील दोन सिग्नलमुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडते. यावर उपाय म्हणून या चौकात उड्डाण पूल आणि ग्रेडसेपरेटरचे काम होणार आहे. त्यासंदर्भात ही पाहणी करण्यात आली. यासोबतच खराडी, रामवाडी, शास्त्रीनगर येथील सेवारस्ते व पडीक जागा वाहतुकीसाठी उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या पाहणीवेळी वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव, पथ विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय धारव, माजी नगरसेवक ॲड. भैयासाहेब जाधव, किशोर विटकर व महेंद्र पठारे उपस्थित होते..नगर रस्त्यावरील सिग्नल फ्री योजनेमुळे कोंडीची समस्या सुटली असून, वाहतुकीचा वेग वाढला आहे. महापालिकेला सांगितल्याप्रमाणे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी काम सुरू झाले आहे. शास्त्रीनगर चौकातील उड्डाण पुलाच्या कामाकरिता येथील वाहतूक बदल अपरिहार्य आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करावे.- मनोज पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त.या उपाययोजना करणारउड्डाण पुलाच्या कामासाठी शास्त्रीनगर येथील वाहतूक कर्णे रस्त्यावरून वळविणारपादचाऱ्यांना सुरक्षित रस्ता ओलांडता यावा यासाठी सुरक्षा चिन्हे लावणारनो एन्ट्रीतून येणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई वाढवणारयू-टर्नच्या जागी लहान वाहतूक बेटे उभारणारखुळेवाडीतील नागरिकांना यू-टर्न उपलब्ध करून देणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.