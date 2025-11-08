पुणे

Success Story: अठरा वर्षांच्या अंतरानंतर ‘ती’ बनली सनदी लेखापाल; वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केली तयारी

CA Success Story: तब्बल १८ वर्षांच्या खंडानंतर शीतल आडे-डिंगरे यांनी पुन्हा जिद्दीने शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. आपल्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी तयारी सुरू केली आणि अखेर ४५व्या वर्षी त्यांनी सनदी लेखापाल (सीए) परीक्षेत उत्तीर्ण होत, वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तब्बल १८ वर्षांच्या खंडानंतर शीतल आडे-डिंगरे यांनी पुन्हा जिद्दीने शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. आपल्या वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी तयारी सुरू केली आणि अखेर ४५व्या वर्षी त्यांनी सनदी लेखापाल (सीए) परीक्षेत उत्तीर्ण होत, वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले.

Loading content, please wait...
pune
education
motivational story
CA
Success story
Study

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com