Mundhwa Land case: शीतल तेजवाणीचं आणखी घर आणि कार्यालय असण्याची शक्यता; पोलिसांच्या हाती काय लागलं?

Pune Latest News: मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवाणीच्या बँका खात्यात ३०० कोटी रुपयांचे व्यवहार झालेले दिसत नाहीत. तिने ही रक्कम रोखीने घेतली का? किंवा हा व्यवहार नेमका कसा झाला, याबाब ती पोलिसांची दिशाभूल करत आहे. तिचा 'अमेडिया इंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनी'शी कसा संपर्क झाला. तिने कोणाच्या ओळखीने जमिनीचा व्यवहार केला, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ११) न्यायालयास दिली..तेजवाणी (वय ४४ वर्षे, मुळ रा. ३०५, ३ रा मजला, तुलसियानी चेंबर्स, नरिमन पॉइंट, मुंबई, सध्या राहणार बी ९०१, ऑक्सफर्ड हॉलमार्क, लेन नंबर ७, कोरेगाव पार्क) हिला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तीन डिसेंबरला अटक करण्यात आली. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने तिला गुरुवारी पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते..Raigad Ancient Discovery : घोसाळगडात तब्बल ५० प्राचीन मंकला पटखेळांचा अद्भुत शोध; सह्याद्रीतील इतिहासाला नवे दालन!.जमिनीचा कब्जा हक्काचा सारा भरण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरलेला ११ हजार रुपयांचा डीडी कोणाच्या सांगण्यावरून भरला हे तेजवाणी हिने अद्याप सांगितलेले नाही. तिच्या घरझडतीमध्ये गुन्ह्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे मिळून आलेले नाहीत. त्यामुळे तिचे इतर ठिकाणी घर किंवा कार्यालय असण्याची दाट शक्यता आहे. तेजवाणी दोन मोबाइल नंबर वापरत असून त्यातील एक नंबर दुसऱ्या महिलेच्या नावाने नोंदविलेला आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय वाघमारे यांनी न्यायालयास दिली..कोठडीत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढतेजवाणीकडून २००६ मधील ३३ नोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्र व २००८ मधील ४५ रिव्होकेबल कुलमुखत्यार हस्तगत केलेल्या आहेत. २००६ मधील कुलमुखत्यारमध्ये वतनदार यांचे १४४ वारसदारांची नावे समाविष्ट आहेत तर २००८ च्या ४५ रिव्होकेबल कुलमुखत्यारामध्ये वतनदार यांचे २३९ वारसदारांची नावे समाविष्ट आहेत. तिने केलेल्या खरेदी-विक्री दस्तामध्ये एकूण २७२ वारसदार यांच्यावतीने कुलमुखत्यार म्हणून खरेदी खत केलेले आहे. त्यामुळे तिने संपूर्ण २७२ वारसदार यांचे कुलमुखत्यार दिलेले नाहीत. उर्वरित कुलमुखत्यार तिने कोठे ठेवल्या आहे? त्याचे काय केले? याबाबत तपास करून त्या हस्तगत करण्यासाठी तिच्या पोलिस कोठडीत पाच दिवसांची वाढ करण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील अमित यादव यांनी केला. बचाव पक्षाच्यावतीने ॲड. प्रवण पाटील यांनी युक्तिवाद केला..Virar News : तडे गेलेल्या नायगाव–पापडी पुलाला डंपर वाहतुकीचा गंभीर धोका; सुरू असलेल्या जड वाहतुकीने नागरिक भयभीत!.याचा होणार तपासविक्री केलेली जमीन मुंढवा हद्दीतील असताना त्याची नोंदणी बावधन येथील हवेलीत का करण्यात आली? गुन्ह्याचा कट कसा रचण्यात आला व त्यात कोण-कोण सहभागी आहेत? वतनदारांच्या वारसांना दिलेली रक्कम तेजवाणी हिने कोणाकडून घेऊन दिली? तेजवाणीने यापूर्वी केलेल्या व्यवहारांत अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का?.