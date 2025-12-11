पुणे

Mundhwa Land case: शीतल तेजवाणीचं आणखी घर आणि कार्यालय असण्याची शक्यता; पोलिसांच्या हाती काय लागलं?

Police suspect Sheetal Tejwani misled investigators: शीतल तेजवाणी हिच्या घराची झाडाझडती घेतल्यानंतर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे मिळून आलेले नाहीत. त्यामुळे तिचे इतर ठिकाणी घर किंवा कार्यालय असण्याची दाट शक्यता आहे.
Sheetal Tejwani

Sheetal Tejwani

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Latest News: मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवाणीच्या बँका खात्यात ३०० कोटी रुपयांचे व्यवहार झालेले दिसत नाहीत. तिने ही रक्कम रोखीने घेतली का? किंवा हा व्यवहार नेमका कसा झाला, याबाब ती पोलिसांची दिशाभूल करत आहे. तिचा ‘अमेडिया इंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनी’शी कसा संपर्क झाला. तिने कोणाच्या ओळखीने जमिनीचा व्यवहार केला, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ११) न्यायालयास दिली.

